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Задремал? Шойгу поймали на конфузе во время обращения Путина к Федеральному собранию

Марина Погорилко
Новости России
1 минута
2,9 т.
Задремал? Шойгу поймали на конфузе во время обращения Путина к Федеральному собранию

Министр обороны России Сергей Шойгу "задремал" во время послания российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию. Чиновник сидел во время выступления лидера Кремля с закрытыми глазами.

Конфуз попал на камеру во время трансляции мероприятия. Вероятно, Шойгу просто не услышал ничего нового от диктатора, потому решил уделить время более приятному занятию.

Задремал? Шойгу поймали на конфузе во время обращения Путина к Федеральному собранию

Остальные слушатели в зале тоже не слишком внимательно слушали.

Задремал? Шойгу поймали на конфузе во время обращения Путина к Федеральному собранию

Напомним, что прошлогоднее послание Путина не было более веселым. Тогда в сети высмеяли выступление диктатора, оказавшегося банальным набором "пугалок", угроз и обвинений. Слушателям в зале было откровенно скучно слушать речь диктатора, но они вынужденно аплодировали, чуть ли не за каждое слово. Со скучающими лицами сидели, в частности, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 февраля кремлевский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своей речи безумный диктатор ожидаемо заговорил о войне в Украине.

– В частности, Путин заявил, что оккупанты применяли "в бою" ракеты 3М22 "Циркон". По данным экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, 7 февраля Россия нанесла удар по Киеву этой гиперзвуковой ракетой.

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