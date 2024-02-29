Задремал? Шойгу поймали на конфузе во время обращения Путина к Федеральному собранию

Министр обороны России Сергей Шойгу "задремал" во время послания российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию. Чиновник сидел во время выступления лидера Кремля с закрытыми глазами.

Конфуз попал на камеру во время трансляции мероприятия. Вероятно, Шойгу просто не услышал ничего нового от диктатора, потому решил уделить время более приятному занятию.

Остальные слушатели в зале тоже не слишком внимательно слушали.

Напомним, что прошлогоднее послание Путина не было более веселым. Тогда в сети высмеяли выступление диктатора, оказавшегося банальным набором "пугалок", угроз и обвинений. Слушателям в зале было откровенно скучно слушать речь диктатора, но они вынужденно аплодировали, чуть ли не за каждое слово. Со скучающими лицами сидели, в частности, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 февраля кремлевский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своей речи безумный диктатор ожидаемо заговорил о войне в Украине.

– В частности, Путин заявил, что оккупанты применяли "в бою" ракеты 3М22 "Циркон". По данным экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, 7 февраля Россия нанесла удар по Киеву этой гиперзвуковой ракетой.

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