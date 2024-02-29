'Это вдохновляет': Путин в послании Федеральному собранию сделал циничное заявление об Украине и заговорил о 'справедливой борьбе'

В четверг, 29 февраля, кремлевский лидер Владимир Путин выступил с посланием в Федеральное собрание. В своей речи безумный диктатор ожидаемо заговорил о войне в Украине.

Трансляцию обращения ведут российские федеральные каналы. В этом году оно совпало с предвыборной кампанией на пост президента, поэтому диктатор особенно щедр на обещания для россиян.

Основные (самые абсурдные) тезисы Путина

Диктатор уже рассказал, как гордится 10-летием "русской весны" и оккупации украинского Крыма.

"Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. И в этом году 10 лет легендарной "русской весне"", – сказал Путин.

"СВО поддержало абсолютное большинство российского народа. Люди непреклонны в этом выборе", – заявив диктатор.

Мы сберегли единство страны, не позволили разорвать на части.

Наша Родина отстаивает суверенитет и безопасность, "СВО" поддержали абсолютное большинство наших граждан.

Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм. Решить все задачи СВО. Защитить суверенитет и безопасность наших граждан.

В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности?

Запад пытается втянуть нас в гонку вооружения. Тем самым повторить трюк 1980-х годов.

Русофобия, как и другая идеология расизма, лишает разума. Нужно работать, чтобы строить новый контур безопасности Евразии. Но без суверенной и прочной России никакой миропорядок не возможен.

Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу.

В войска поставлены баллистические ракеты "Сармат", мы скоро продемонстрируем их.

Новость дополняется...

Спикер Путина Дмитрий Песков перед собранием сообщил, что лидер Кремля сделает важные для страны заявления.

"Это во многом можно будет считать предвыборной программой", – подчеркнул он.

Также спикер добавил, что международная часть в речи Путина будет, но основной акцент он сделает на "суверенизации". Послание, по словам Пескова, продлится больше часа.

Ранее представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона рассказал, что от обращения Путина не стоит ожидать чего-нибудь "очень нового".

"Свои представления об истории как российской, так и украинской и мировой, он уже в принципе рассказал. Каких-то новостей не будет. Очередная ложь. Очередная пропаганда. Работа на продолжение зомбирования собственной аудитории и поддержка остатков имиджа того же фарса, каковым являются выборы. Концептуально трудно представить что-то новое", – отмечал представитель украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Госдуме РФ сообщили, что в Москве внимательно рассматривают все обращения "съезда депутатов Приднестровья". По этому вопросу состоятся консультации с российским диктатором Владимиром Путиным.

– Британская разведка сообщила, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, повлияла на ее отношения с другими государствами. РФ лишилась влияния на соседние страны из бывшего СССР, и ее не только перестали считать гарантом региональной безопасности, но и стали воспринимать как угрозу для себя.

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