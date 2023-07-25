В Греции во время тушения лесного пожара разбился самолет: все подробности трагедии. Видео

На юге Греции разбился пожарный самолет. Он потерпел крушение в гористой местности во время тушения лесного пожара.

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Трагедия произошла на острове Эвбея в Эгейском море. Об этом сообщает Kathimerini.

"В 15:05 самолет CL-215 с экипажем из двух летчиков 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го боевого крыла потерпел крушение во время тушения пожара в Платанистосе, Эвия", – говорится в сообщении.

Сейчас власти развернули поисково-спасательную операцию и пытаются разыскать двух летчиков. В район вылетели вертолет ВВС "Супер Пума", вертолет АВ-205, а также вертолет ВМС С-70.

Платанистос находится примерно в 10 км к востоку от Каристоса, на юге острова.

Государственная телекомпания ERT показала кадры, на которых видно, что самолет сбрасывал воду на огонь, врезался в дерево, а затем упал в ущелье и загорелся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции седьмой день подряд продолжают бушевать лесные пожары, возникшие из-за аномально высокой температуры – более +40 градусов. В понедельник, 24 июля, более 2500 человек эвакуировали из острова Корфу, а на Родосе вывезли уже 19 тысяч человек.

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