Зачем Путин испытал межконтинентальную ракету: ответ генерала

Последние испытания межконтинентальной баллистической ракеты, произведенные в стране-агрессоре России, являются элементом холодной войны с Западом. Последние пуски также были связаны с необходимостью реабилитации после неудач со стратегическим ракетным комплексом "Сармат".

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Путин проводит демонстрационные учения. Они проходят ежегодно", – заметил он.

Генерал обратил внимание, что в последнее время учения межконтинентальных баллистических ракет перешли в практическую плоскость. Если ранее они заключались в моделировании пусков, то сейчас "были реальные ракеты, запущенные в Казахстане, с целью изучения их возможностей".

В то же время Маломуж рассказал, что, как правило, подобные учения и пуски проводят и Соединенные Штаты. "Соответствующие учения провели и американцы по ядерной программе. Обычно это совпадает – Россия и США проводят учения параллельно. Происходит нагнетание ситуации, это формат холодной войны с демонстрацией на практике возможностей сил и средств", – пояснил он.

Генерал оценил как минимальный риск применения Россией межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, это связано, прежде всего, с четкой позицией ядерных держав, а также всего мирового сообщества.

"Если Россия начнет разворачивать подобные вооружения возможно нанесение контрударов или превентивных ударов. А это уже глобальная война, которая грозит уничтожением всей Российской Федерации, других стран и народов. Поэтому Путина могут жестко заблокировать по всем показателям. Если он все же потеряет голову и начнет применять, то просто будет уничтожен", – подытожил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, 11 апреля страна-террорист Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Это произошло спустя два месяца после неудачного запуска ракеты "Сармат". По заверениям российского минобороны, на этот раз запуск был успешным.