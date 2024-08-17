То, что россиян их пропаганда традиционно кормит отборными помоями, не представляет особый секрет. Такова данность существования при путинской диктатуре. Тем не менее, даже самая забористая манипулятивная подача сведений и вымыслов должна обладать элементарной правдоподобностью. Особенно если речь идет о военных вопросах, сопряженных с ядерной безопасностью. Именно данная проблематика пускается Москвой в ход местами для максимизации давления на Украину и ее стойкий народ, а также все менее впечатлительное мировое сообщество. Местами ядерная истерия нагнетается россиянами ради переключения внимания своей местной аудитории от более значимых текущих вопросов.

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В преддверии выходных вся мощь кремлевской машины лжи была направлена на раскрутку около ядерных историй. Один из нарративов повествует о наличии у Киева грязной атомной бомбы, которая вот-вот будет пущена в дело. Небылица довольно избитая, но удобная для легализации любых злодейств. Хотя путинцы здесь крайне непоследовательны: гипотетическая ядерная Украина для них смертельно опасно, но вот передавать ядерные технологии странам-изгоям, вроде Северной Кореи и Ирана – дело чести для российских спецслужб. Логика как видим напрочь отсутствует.

Еще не менее "страшное" обвинение связано с сообщениями о подготовке ВСУ операций по установлению контроля над Курской АЭС и возврат под юрисдикцию Украины Запорожской АЭС. Московские рупоры из каждого утюга стращают мир сведениями о подготовке обстрелов указанных атомных станций украинскими военными. При этом ссылки делаются на малоизвестного военкора Хайруллина, который из некоего источника (вероятно фальсификаторов из ГРУ) получил информацию без преувеличения сверхсекретного стратегического характера.

Хотя российские оккупанты в 2022 году захватили аж две украинские АЭС: Чернобыльскую и Запорожскую, они вдруг резко озаботились самой возможностью марш-броска ВСУ для установления КуАЭС… но прецедент то создан самим Кремлем, там же хоть кто-то должен иметь мозги, чтобы просчитать весь спектр последствию таких выходок.

Нельзя исключать момента, что появление подобных инсинуаций направлено на отмывание имиджа России-агрессора, а также для дискредитации украинской стороны, как в части ее Формулы мира, содержащий пункты, связанные с проблематикой ядерной безопасности, так и для легализации с трибуны Совбеза ООН риторики о негуманности ведения войны украинской стороны, ее авантюрности, злоупотреблении доверием Запада.

Москва преследует задачу не только купирования концентрации всего внимания на заходе ВСУ в Курскую область и установления контроля на 1000 кв. км, включая исторически украинский город Суджа, но и обоснования трансформации боевых действий, введя в них элементы использования тактического ядерного оружия. Сами по себе такие хотелки – просто немыслимы, и ведут к обрушению всей международной архитектуры безопасности. К тому же, если взглянуть на масштабы применения РФ КАБов против украинского приграничья, сопоставимых по разрушительности с ТЯО, то использование ядерных вооружений не даст Кремлю ничего, кроме сокрушительного удара по международному имиджу. После такого все страны Глобального Юга откажутся от взаимодействия со страной ядерным дикарем.

По существу игрища с ядерной тематикой – признак полного крушения захватнических планов Путина, попытки переломить ход боевых действий на фронте, в частности в Курской области. Нет сомнения в готовности Кремля организовать страшнейшие провокации на атомных объектах с целью получения военных преимуществ. Но по совокупности негатива от реализации столь зловещих апокалиптических задумок пользы для РФ это не даст никакой. Но разве об этом думают загнанные в глухой угол российские военные преступники?