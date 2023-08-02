'Забыли, кто их кормит': сбежавший в Тбилиси россиянин пожаловался на негостеприимность грузин и принялся угрожать. Видео

Сбежавший от мобилизации из России в Тбилиси россиянин жалуется на негостеприимность граждан Грузии. На видео, которое появилось в сети, он угрожал грузинам расправой за их предвзятое и враждебное отношение к россиянам.

Видео дня

Видео с россиянином выложили в одном из Telegram-каналов. На нем он, в традиционной для граждан РФ манере, нагло называет грузин "рабами", а также рассказывает, что якобы до войны россияне "кормили" их.

Так, по его словам, грузинам крайне не нравятся такие незваные гости из России, сейчас ведущей захватническую войну в Украине, а ранее оккупировавшую часть территорий Грузии. Поэтому они время от времени напоминают гражданам террористического государства, чтобы те убирались домой.

Из-за этого россиянин угрожает грузинам, в том числе и физической расправой.

"Я тупо хотел достать нож и зарезать…" – говорит в истерике неадекватный гражданин РФ.

Он также заявил, что таких, как он, россиян в Тбилиси много и они якобы могут устроить бунт.

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