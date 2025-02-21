'За свои бабки нужно лечиться, ни зарплаты, ни выплат': искалеченный оккупант пожаловался, что Россия его 'кинула'. Видео

Покалеченный военнослужащий российской армии пожаловался на то, что власти РФ не обеспечили ему выплаты за участие в войне против Украины. По его словам, чтобы пролечиться, ему нужно самому зарабатывать "бабки".

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При этом военный преступник не скрывает, что после реабилитации снова пойдет убивать мирных жителей. Видео с его признаниями опубликовал один из российских Telegram-каналов, который позиционирует себя как "антивоенный".

"В Волгограде мобилизованный "ветеран СВО" после ранения вынужден подрабатывать дворником прямо на костылях, чтобы как-то выжить", – заявили авторы, требуя от россиян "максимального репоста" этого ролика.

На кадрах, которые сняла соседка оккупанта, показано, как тот в форме террористической армии РФ, с костылями и лопатой собрался расчищать землякам дворы под подъездами.

"Пришел с войны, за свои бабки надо лечиться. Ни зарплаты, ни выплат нет. Сейчас вот еще месяц реабилитации – и пойду назад, за вторым ранением", – признался захватчик, демонстрируя недовольство тем, что пришлось стать дворником.

В то же время в подписи к ролику россияне поддержали земляка, мол, ему еще "повезло, что хотя бы не отправили на костылях в мясной штурм, как других".

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант, потерявший ногу на войне против Украины, пожаловался, что вынужден ползать по лестнице. Он сетовал, что российские власти игнорируют его просьбу установить в доме пандус.

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