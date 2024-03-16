'За мир', 'Нет войне', 'ГУР Буданов': россияне массово портят бюллетени на 'выборах' президента. Фото

В стране-агрессоре Российской Федерации продолжаются нелегитимные выборы кремлевского диктатора Владимира Путина. На избирательных участках не обошлось без происшествий.

Россияне массово препятствуют этому шоу. Подходящие фото опубликовал Telegram-канал "7х7".

В частности, россияне из разных городов и сел портят бюллетени, оставляя на них антивоенные надписи, такие как "ГУР Буданов", "За мир" и "Нет войне".

Всего за время голосования мониторинговые группы зафиксировали 34 таких случая по всей России. Они состоялись в 21 регионе страны-агрессорки и двух городах федерального значения: Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, на российских выборах президента, которые проводятся с 15 по 17 марта 2024 года, "избирателям" выдали ручки с исчезающими чернилами. Такие случаи зафиксировали в первый же день "голосования" в Курске и Ростове-на-Дону.

Как писал OBOZ.UA:

– На российских президентских выборах-2024 Кремль дал добро на то, чтобы в бюллетене было еще три имени. В "оппоненты" диктатору Владимиру Путину поставили так называемых технических кандидатов из трех парламентских партий.

– Путинский режим также организовал фейковое "голосование" на временно оккупированных территориях Украины. Ни о какой законности псевдовыборов речь не идет. Подробнее об этом читайте в материале.

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