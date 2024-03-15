"Сказали всем молчать": в России на избирательные участки завезли ручки с исчезающими чернилами. Видео

На российских выборах президента, которые проводятся с 15 по 17 марта 2024 года, "избирателям" выдали ручки с исчезающими чернилами. Такие случаи зафиксировали в первый же день "голосования" в Курске и Ростове-на-Дону.

Соответствующие видео, снятые россиянами, обнародовал 15 марта Telegram-канал "Сирена". Ручки завезли на участки в коробках с лейблом канцелярской компании BiC и официальной эмблемой "выборов Путина" от ЦИК РФ.

Они выглядят обычно, пишут синими чернилами. Однако если нагреть лист бумаги (например, с помощью зажигалки), надпись бесследно исчезнет.

Это позволяет стереть ненужные галочки на бюллетенях либо другие надписи, после чего поставить "голос" там, где нужно.

"Надпись пропадает от нагрева, хотя на вид ручка обычная. Сказали всем молчать и класть только эти ручки с привезенных коробок", – рассказал источник журналистов из Курска.

Собеседник из Ростова-на-Дону также заметил "специальные" ручки на избирательном участке города.

"Проверяйте [ручки] или берите свои, чтобы избежать исправлений", – предупредил он.

Технология с исчезающими чернилами применяется на российских выборах как минимум с 2009 года. Попавшие в урну для голосования бюллетени без отметок признаются недействительными. Члены комиссии также могут незаконно "переголосовать" за других граждан после закрытия участка.

Как писал OBOZ.UA:

– На российских президентских выборах-2024 Кремль дал добро на то, чтобы в бюллетене было еще три имени. В "оппоненты" диктатору Владимиру Путину поставили так называемых технических кандидатов из трех парламентских партий.

– Путинский режим также организовал фейковое "голосование" на временно оккупированных территориях Украины. Ни о какой законности псевдовыборов речь не идет. Детальнее об этом читайте в материале.

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