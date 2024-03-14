Цирк с переизбранием Путина: кого диктатор допустил к 'выборам' и что известно о кандидатах

В стране-агрессоре России с 15 по 17 марта проведут "выборы" президента. Не смотря на то, что в РФ сделали все возможное для переизбрания российского диктатора Владимира Путина, Кремль дал добро на то, чтобы в бюллетене было еще три имени. В оппоненты Путину поставили так называемых технических кандидатов из трех парламентских партий.

Так, на пост президента государства-террориста будут "претендовать" глава ЛДПР (Либерально-демократическая партия России), вице-спикер Госдумы Леонид Слуцкий, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы из фракци КПРФ Николай Харитонов.

OBOZ.UA рассказывает, что известно о "кандидатах" на пост президента России, которых Кремль будет использовать как ширму для создания иллюзии демократических выборов.

Владислав Даванков

40-летний Даванков от партии "Новые люди" является относительно новой фигурой для российских избирателей. Это еще раз показывает, что пропаганда сделала все возможное для того, чтобы в бюллетене россияне увидели только одну знакомую фамилию – Путина.

Бывший предприниматель и заместитель главы Госдумы с 2021 года. Первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди". Также был замом гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей".

В ходе президентской кампании Даванков заявлял, что выступает якобы за переговоры с Украиной, свободу прессы и нормализацию отношений с Западом. Его партия была единственной, которая выступала против признания "независимости республик Донбасса", однако в итоге все же проголосовала "за".

Из-за этого находится под международными санкциями.

Леонид Слуцкий

Председатель Либерально-демократической партии РФ с мая 2022 года. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ с мая 2022 года. Председатель комитета Госдумы по международным делам с 2016 года. С 2002 года является главой Правления Международного общественного фонда "Российский Фонд Мира".

С 2014 года Слуцкий находится в санкционных списках Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза и ряда других государств за поддержку вторжения России в Украину и захвата российской армией Крыма.

В 2018 году Слуцкий стал фигурантом первого в истории Госдумы страны-агрессора сексуального скандала, который активно обсуждали в российской и международной прессе а. Речь идет о том, что сразу три российские журналисты обвинили его в сексуальных домогательствах.

В 2022 году был одним из представителей оккупантов на переговорах после полномасштабного российского вторжения в Украину. Как он заявляет, главная цель его программы "окончательная и скорейшая победа в войне". Кроме того, выступает за налоговые льготы для малоимущих, заморозку цен на продукты питания и предоставление социального жилья.

Николай Харитонов

75-летний член коммунистической партии Николай Харитонов является депутатом российской Госдумы с 1993 года. Он уже принимал участие в президентских выборах в РФ в 2004 году и набрал 13% голосов (занял второе место).

С 2021 года – глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, до 2022 года был членом ПАСЕ.

В своей президентской программе выступает за повышение пенсий и снижение пенсионного возраста, опираясь на пожилой электорат, традиционно поддерживающий КПРФ. Как и другие "кандидаты" фигурирует в санкционных списках.

Владимир Путин

Путин правит Россией более двух десятилетий – сейчас заканчивается уже четвертый срок его президентских полномочий. Все опросы в стране-агрессоре показывают, что он пользуется подавляющей поддержкой и обеспечит себе новый президентский срок.

При таких раскладах 71-летний диктатор останется у власти как минимум до 2030 года.

Под его правлением Россия начала вторую Чеченскую войну, вторжение в Грузию, полномасштабное вторжение в Украину, военную операция в Сирии. Также РФ втянута в конфликты в Ливии, Судане, Венесуэле. Действия Путина неоднократно характеризовали как терроризм, а его режим в мире приравнивают к фашистскому, требуют признать военным преступником и к трибуналу в Гааге.

Что касается рейтингов путинских так называемых оппонентов, то об объективных данных говорить не приходится. В настоящее время официально соперники кремлевского диктатора пасутся в районе 5%. Второе место (по данным февральского опроса Всероссийского центрв изучения общественного мнения), имеет Даванков (5%). У Харитонова и Слуцкого – по 4%.

Путин имеет 75%, а явку прогнозируют в высокие 76% .

Мартовские результаты (2-4 марта 2024 года) от того же ВЦИОМ сохраняют Путину 75%, Даванкову дают уже 6%, Харитонову – 4% и Слуцкому – 3%.