Z-блогеры набросились на минобороны России из-за взрывов в Крыму, но есть нюанс – ISW

Министерство обороны России обвинило украинские силы в нанесении удара якобы ракетами ATACMS малой дальности по временно оккупированному Севастополю 23 июня. Но в самой стране-агрессоре вместо обычных выпадов в сторону Украины начали критиковать своих же.

Российские блогеры направили хейт на оборонное ведомство и "власти" захваченного полуострова за неспособность предотвратить поражение и "защитить российское гражданское население". На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они отметили, как пропагандисты критиковали оккупантов за неиспользование сирен воздушной тревоги для оповещения населения Крыма о необходимости поиска убежища.

Несколько "военкоров" критиковали российские войска за то, что те не обнаружили и не уничтожили все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю, и за то, что не построили укрепленные убежища в пешей доступности от пляжа. Они сравнивали отсутствие укрытий на побережье полуострова с усилиями Москвы по строительству "бункеров" в Белгородской области РФ недалеко от международной границы с Украиной.

Известно, что захватчики размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кремль безответственно поощрял российский туризм на оккупированном полуострове во время войны, а сам использовал его в качестве тылового плацдарма армии РФ.

Поэтому в ISW предположили, что российские военные, вероятно, намеренно размещают законные военные цели вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

Так же россияне используют захваченные Запорожскую атомную электростанцию ​​и школы во временно оккупированных районах Украины для защиты своей военной техники.

"Россия нарушает собственные положения о применении международного гуманитарного права, в котором говорится, что "военное командование должно избегать размещения военных целей в густонаселенных районах или вблизи них", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, жители России, собиравшиеся незаконным способом ехать отдыхать во временно захваченный Крым, начали отменять путевки. Россияне испугались после взрывов в Севастополе 23 июня, когда ПВО оккупантов сбила ракету прямо над пляжем.

