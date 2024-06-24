После взрывов в Севастополе российские туристы начали отменять путевки в оккупированный Крым

Жители России, которые собирались в незаконный способ ехать отдыхать во временно захваченный войсками РФ Крым, начали отменять путевки. Россияне испугались после взрывов в Севастополе 23 июня, когда российская ПВО сбила ракету прямо над пляжем.

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В сети россияне устроили истерику из-за удара. Некоторые начали прозревать, что Севастополь – это не часть России и никогда ею не была.

"Мы сегодня уезжаем в Россию, хватит с нас! Я уже сомневаюсь в том, что Севастополь – часть России после того, что мне пришлось пережить", – написал россиянин с ником Иван Новиков в одном из пропагандистских каналов в Telegram.

В Ассоциации туроператоров РФ также признали, что туристы начали отменять путевки в захваченный российскими войсками Крым, однако заявили, что такие случаи якобы являются единичными.

"Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым", – рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Напомним, что днем 23 июня в Севастополе прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались на "атаку ракетами ATACMS" и сообщили о работе российской ПВО. По данным РФ, пострадали более 100 отдыхающих на пляжах в Учкуевке и Любимовке, якобы есть и погибшие.

Также в сети писали о якобы прилете по секретному объекту Черноморского флота и погибших оккупантах.

Военные аналитики изучили фото обломков ракеты, которую сбили над Севастополем. Они пришли к выводу, что в поселке Учкуевка упала не ракета ATACMS. Это были обломки российских зенитных ракет "Тор".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обратили внимание на то, что в Севастополе в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи. Оккупанты взлетают оттуда бомбардировать Украину и одновременно прикрываются местными жителями.

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