YouTube заблокировал канал Госдумы России: Захарова возмутилась и заявила о "приговоре" платформе
Google заблокировал канал Госдумы "Дума ТВ" на YouTube. Возможность восстановления канала, на который были подписаны 145 тысяч человек, не предусмотрена.
Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на произошедшее в свойственной российскому руководству манере: она пророчит крах YouTube. Об этом Захарова написала в своем Telegram.
9 апреля пропагандисты из официального телеканала Государственной Думы РФ "Дума ТВ" заявили, что Google заблокировал их на YouTube без возможности восстановления.
Пропагандисты отметили, что "были готовы к возможной блокировке" и "активно развивали другие площадки", в частности каналы в Telegram и RuTube, а также в соцсети "Вконтакте".
А вот у спикера российского МИД Марии Захаровой новость вызвала настоящую истерику. Из-за блокировки канала Госдумы со 145 тысячами подписчиков она предрекла YouTube скорый крах.
"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - написала Захарова.
Не исключено, что таким образом "говорящая голова" МИД РФ проанонсировала, что Россия собирается в очередной раз "жестко ответить" Западу - и отобрать у своего населения еще и возможность пользоваться YouTube, как ранее у них уже отобрали Instagram.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Захарова назвала борщ причиной украинского "нацизма". Дескать, жадные украинцы не хотели делиться рецептом своего национального блюда с россиянами.
Также сообщалось, что администрация YouTube заявила, что заблокирует каналы российских государственных медиа по всему миру.