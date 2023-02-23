В России продолжает "разрастаться" кладбище наемников ЧВК "Вагнер": могилы "тонут" в грязи. Видео

Под Краснодаром (РФ) в станице Бакинская кладбище наемников частной военной компании "Вагнер", ликвидированных на так называемой "спецоперации", продолжает расти. С начала февраля-2023 там прибавилось порядка 90 могил оккупантов.

Видео дня

Соответствующим видео 23 февраля поделился Telegram-канал SOTA. Авторы сообщества отметили, что могилы неухоженные и утопают в грязи (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео видно ровные ряды одинаковых могил с одинаковыми крестами и венками. Иногда вместо крестов установлены деревянные столбы с исламской символикой.

Судя по всему, эту часть кладбища никто не навещает. Территория подтоплена, между насыпями земли стоит вода.

Напомним, что в декабре-2022 основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин подтверждал, что в станице Бакинская захоронены оккупанты из его ЧВК. Эти могилы расположены примерно в 200 метрах от гражданского кладбища.

В Белом доме считают, что потери частной военной компании "Вагнер" в Украине уже перешли отметку в 30 тысяч наемников. По оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Общие потери оккупационной армии РФ на войне против Украины составили уже 145 850 военнослужащих страны-агрессора. За 22 февраля Силы обороны ликвидировали 790 захватчиков.

– Более детальную статистику Генерального штаба ВСУ об уничтоженной военной технике противника и его живой силе можно найти по ссылке.

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