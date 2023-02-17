В России пожаловались на атаку на Брянский аэропорт: якобы сбили БПЛА

В России днем 17 февраля пожаловались на "атаку беспилотника" на аэропорт в Брянске. Заявляется, что российская противовоздушная оборона якобы сбила над городом "украинский" БПЛА.

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Взрывы жители услышали около 13:00. РосСМИ позже опубликовали фото белой полосы в небе над Брянском, которая наблюдается обычно после работы ПВО.

Предыдущая атака на этот аэропорт, как пишут пропагандистские медиа, произошла неделю назад, 10 февраля, около 9:30. Тогда росСМИ отчитались о "нескольких сбитых дронах", летевших на малой высоте. Точное количество не называлось.

Один из пропагандистских Telegram-каналов, восхваляя российскую ПВО, написал, что войскам РФ удалось "своевременно" обнаружить и сбить вражеские цели. Однако авторы упустили тот момент, что огромное расстояние дроны пролетели, судя по всему, беспрепятственно (от Брянского аэропорта до украинской границы – примерно 115 км).

Так, после сегодняшней "бавовны" этот же пропагандистский источник написал: "Российская ПВО сбила дрон над городом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 февраля в Севском районе Брянской области РФ якобы произошла "бавовна". СМИ пишут, что "подарок" российским военным доставил беспилотник, в результате чего по меньшей мере двое оккупантов получили ранения – командир взвода Муслим Гунаев и срочник Александр Балашов.

– Недавно на Брянщине российские военные на КамАЗе подорвались на собственной мине. Трое военнослужащих РФ получили ранения, один – в тяжелом состоянии.

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