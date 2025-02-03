Взрывчатку могли установить в диване или кресле: новые подробности взрыва в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса "ДНР"

Утром 3 февраля в ЖК "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб президент Федерации бокса "ДНР" Армен Саркисян и еще несколько человек пострадали. Причиной могло быть самодельное взрывное устройство на основе гранаты, установленное в диване или кресле в холле подъезда, о чем свидетельствует характер травм.

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Очевидцы рассказали, что у лифтов действительно стояло несколько кресел, а также был диван. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Почти все потерпевшие получили травмы ног: у двух раненых открыты переломы голеней, а Саркисяну оторвало ногу. Это может указывать на то, что бомба была спрятана в диване или кресле.

Напомним, что Армен Саркисян – криминальный авторитет из Донецкой области, известный как Армен Горловский, основатель батальона "АрБат" и почетный президент Федерации бокса "ДНР". После полученных травм в результате взрыва в Москве 2 февраля он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Согласно предварительной причине смерти, у него было проникающее ранение грудной клетки обломком в районе сердца. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах для РосСМИ.

Саркисян был близок бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Во время событий на Евромайдане он привозил группы "титушек" и руководил этими отрядами.

После начала полномасштабной войны уголовник получил задачу от ФСБ РФ – создать новое вооруженное формирование для войны против Украины. Саркисян возглавил "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ" ("Армянский батальон")". Он входит в бригаду "Пятнашка", которая находится в ведении связанной с Минобороны ППК "Редут".

Туда набирают рецидивистов, осужденных за убийства, разбой и другие тяжкие преступления. Поэтому российские спецслужбы назначили Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса, чтобы тот мог вербовать заключенных.

Сначала "АрБАТ" воевал на Торецком направлении, а затем группировку перебросили на Курщину для штурма позиций Сил обороны Украины.

В декабре 2024 года Саркисян получил награду от Дениса Пушилина за объединение людей на Донбассе. У него также был статус почетного гражданина Горловки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 3 февраля, в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые Паруса". Предварительно правоохранители рассматривают инцидент как покушение на жизнь.

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