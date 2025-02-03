Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе. Пострадали пять человек, погибший.

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По данным российских СМИ и Telegram-каналов, взрыв произошел в ЖК "Алые Паруса" на Авиационной улице. Вероятно, могло сработать самодельное взрывное устройство.

Очевидцы из соседнего дома рассказали, что мощный взрыв произошел в 9.45 в доме №77. В подъезде есть разрушение, а в другом сработала пожарная сигнализация.

Пострадали консьерж подъезда и четыре жителя элитного жилого комплекса, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Источник "ВЧК-ОГПУ" в правоохранительных органах сообщил, что консьерж объяснил на допросе, что взрыв произошел, когда в холл вошел житель дома с охранниками. Он видел погибшего раньше, в частности, по телевизору.

Как пишет Telegram-канал BAZA, взрывное устройство сдетонировало в лифтовом холле. Пока неизвестно место, где он был заложен. Сам холл испытал значительные разрушения.

У места инцидента все оперативные службы. Медики госпитализировали пострадавших, а в РосСМИ назвали их имена:

44-летняя Дарья Карселадзе,

41-летний Сергей Шкрябатовский,

50-летний Игорь Антоненко.

По предварительным данным, погибшим от взрыва может быть президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "Арбат" Саркисян Армен Нагапетович.

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