В Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе: есть погибший и раненые. Видео
Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе. Пострадали пять человек, погибший.
По данным российских СМИ и Telegram-каналов, взрыв произошел в ЖК "Алые Паруса" на Авиационной улице. Вероятно, могло сработать самодельное взрывное устройство.
Очевидцы из соседнего дома рассказали, что мощный взрыв произошел в 9.45 в доме №77. В подъезде есть разрушение, а в другом сработала пожарная сигнализация.
Пострадали консьерж подъезда и четыре жителя элитного жилого комплекса, трое из которых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Источник "ВЧК-ОГПУ" в правоохранительных органах сообщил, что консьерж объяснил на допросе, что взрыв произошел, когда в холл вошел житель дома с охранниками. Он видел погибшего раньше, в частности, по телевизору.
Как пишет Telegram-канал BAZA, взрывное устройство сдетонировало в лифтовом холле. Пока неизвестно место, где он был заложен. Сам холл испытал значительные разрушения.
У места инцидента все оперативные службы. Медики госпитализировали пострадавших, а в РосСМИ назвали их имена:
- 44-летняя Дарья Карселадзе,
- 41-летний Сергей Шкрябатовский,
- 50-летний Игорь Антоненко.
По предварительным данным, погибшим от взрыва может быть президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "Арбат" Саркисян Армен Нагапетович.
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