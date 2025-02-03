Госпитализирован в крайне тяжелом состоянии: что известно о президенте Федерации бокса так называемой "ДНР", раненном в результате взрыва в Москве

В Москве при взрыве в элитном жилом комплексе пострадал президент Федерации бокса так называемой "ДНР" и основатель батальона "Арбат" Саркисян Армен Нагапетович. Он известен как "Армен Горловский" и занимался поставкой "титушек" на Майдан во время Революции Достоинства.

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В результате взрыва Саркисян получил тяжелые травы. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, но он впал в кому. Ему ампутировали левую ногу. Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что мужчина зашел в подъезд с охранниками, один из которых мог погибнуть, а взрыв мог произойти в лифтовом проходе. Консьерж утверждает, что видел жертву по телевизору.

Источник Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что квартира на 22 этаже, где жил Армен Саркисян, принадлежит семье по фамилии Вайнштейн. Жилье около двух лет назад арендовала супруга президента федерации бокса "ДНР" Юлия.

Кроме того, владелец квартиры, в которой жил пострадавший от взрыва, сообщил, что сдавали в аренду квартиру Саркисяну Армену Нагапетовичу.

Сообщается, что в ЖК прилетел медицинский вертолет. По предварительным данным, Армен Саркисян получил тяжелые ранения, но мог выжить.

Российские правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 30 и год. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более человек). Как пишут российские СМИ, дело может быть переквалифицировано на ст. 205 (теракт) УК, "если в преступлении будет обнаружен украинский след".

Заметим, что Армен Саркисян, известный как Армен Горловский, являлся криминальным авторитетом времен президентства Виктора Януковича. Он занимался снабжением "титушек" на Майдан во время Революции достоинства и входил в близкое окружение Януковича.

После начала полномасштабной войны россияне поручили Саркисяну создать новое формирование для войны против Украины. Он возглавил вновь боевую группировку под названием "Отдельный батальон спецназначения "АрБАТ". В его составе были рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие преступления. За это Саркисяна СБУ объявила подозрение и объявлена в розыск в качестве одного из лидеров.

Кроме того, у Саркисяна могут быть тесные отношения с чеченскими силовиками. Его называют братом командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Также на одном из фото Саркисян с приемным братом главы Чечни.

. Предварительно он был госпитализирован в крайне тяжелое состояние, а один из его охранников погиб.

Источники "Ъ" уточняют, что уголовное дело было возбуждено по ст. 30 и год. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более человек). Однако если в преступлении будет выявлен украинский след, уголовное дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт) УК.

Ранее Саркисян был объявлен в розыск в Украине как один из лидеров донецкого ополчения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 3 февраля, в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые Паруса". Пострадали пять человек, погибший.

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