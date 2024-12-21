Взорвались ТРЦ, банк и почта: в крупных городах России в течение дня пенсионеры совершили ряд диверсий. Фото и видео

"Новогодние диверсии" в России продолжаются и распространяются по стране. В субботу, 21 декабря, серия поджогов и взрывов произошла в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе и других городах.

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Напомним, что вчера в РФ люди всех возрастов поджигали военкоматы, банкоматы, машины и здания полиции. Сегодня, по словам очевидцев, "новогодние диверсии" выполняют преимущественно пенсионеры, и целями стали торговые центры, отделения банков и почт.

Как и вчера, исполнители "диверсий" рассказывают об украинских мошенниках, которые якобы требуют у россиян совершать поджоги.

Центр Москвы был парализован, когда из ТЦ "Форт" были эвакуированы люди. Этому предшествовал "подрыв петарды" прямо в помещении торгового центра.

Как отмечают очевидцы, "подрыв петарды" люди восприняли за стрельбу, поэтому и начали выбегать из здания. По информации администрации ТЦ, из зданий было эвакуировано только 300 человек - потому, что подавляющее большинство сбежало до начала эвакуации.

Хотя московские "правоохранители" в ТЦ не спешили, они успели задержать бабушку, которая призналась, что успела поджечь несколько петард. Утверждают, что в момент задержания 70-летняя пенсионерка "звонила по телефону украинским кураторам".

Несколько московских пабликов сообщают, что именно рассказывала "стражам порядка" задержанная. 70-летняя женщина якобы перевела 120 тысяч рублей "украинским мошенникам", а те обещали вернуть деньги, если она "устроит салют в торговом центре".

Аналогичный "салют" устроил пенсионер в ТЦ "Гелиос" в подмосковном Королеве. Там было около 20 залпов. Людей из ТЦ также эвакуировали, а офисные работники ("Гелиос" – многофункциональный центр) "прятались под столами", пока торговый центр был временно закрыт.

Утверждают, что в ТЦ "Гелиос" полиция прибыла быстрее, чем в ТЦ "Форт". Здесь задержан 63-летний мануальный терапевт. Задержанный также рассказал об украинских мошенниках, которые также украли его деньги и обещали вернуть после поджога в ТЦ.

Третий за день поджог также произошел в Подмосковье – там запустили салют в помещении "Почты России" в Химках. Произошел пожар, а пока посетители с ужасом разбегались, работники почты вызвали полицию и экстренные службы.

И первые, и вторые не успели – пожар погасили сами почтальоны, а поджигатель скрылся.

В Анапе пенсионерку задержали с канистрой бензина на подходе к отделению банка. К сожалению, женщина не успела устроить пожар. Ее рассказ об "украинских мошенниках" не отличается от вышеупомянутых.

В Санкт-Петербурге раздался взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте. Как изначально считалось, "неизвестные заложили взрывное устройство в помещении с банкоматами". Сам банк на тот момент не работал из-за выходного.

Позже выяснилось, что никакого взрывного устройства не было – был поджог. Этот момент тоже попал на видео. Ниже можно увидеть, как пенсионерка обливает банкоматы легковоспламеняющейся жидкостью, а затем, снимая свои действия на смартфон, бросает в аппараты спичку.

Взрыв на видео кажется мощным. Тем не менее, бабушка не погибла. В настоящее время местная полиция занимается поисками пенсионерки.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 декабря россияне также жаловались на взрывы в районе Сочи Краснодарского края – здесь слышали до десятка мощных взрывов, от которых "дрожали окна в рамах и сработала сигнализация". Громко было также в районе Туапсе, где помимо прочего расположен нефтеперерабатывающий завод.

А ночью 21 декабря россияне жаловались на массированную атаку ATACMS по Рыльску в Курской области. Сообщается, что в результате удара погибли и пострадали, город остался без света.