Всю вторую половину текущих суток, 20 декабря, по всей России происходит ряд "новогодних" поджогов. Люди зажигают в городах военкоматы, банкоматы, машины и полицейские здания.

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Как сообщают роспропагандисты, это никак не скоординированная волна активности "попавших под влияние украинских мошенников" вандалов. Менее заангажированные издания обращают внимание на странное сходство обстоятельств и мест поджогов.

В частности, практически во всех случаях люди пользовались дешевыми фейерверками и бензином. Поджоги фиксировались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Красноярске, Твери, Приморье и других регионах и городах.

Официальной информации об этих поджогах от "правоохранителей" и силовиков страны-агрессора не было. Как рассказывают очевидцы, примерно в половине случаев "вандалов" задерживали.

Неофициально утверждается, что все задержанные "действовали по указанию мошенников из украинских колл-центров".

Банкоматы и гражданские автомобили в Москве неизвестные пытались быстро поджечь и скрыться с места происшествия. В других городах "вандалы" снимали свою деятельность на видео.

Так, в Твери подожгли полицейскую "Газель", припаркованную возле Заволжского РОВД на бульваре Шмидта. Парень с легковоспламеняющейся жидкостью подошел к машине, облил и поджег ее, а затем снимал на камеру огонь.

Мужчина, поджегший здание военкомата в Петербурге, видео не делал, наоборот, пытался быстро убежать. Его сняли очевидцы из экскурсионного автобуса возле военкомата.

Этот поджигатель бросил в дом два коктейля Молотова. В военкомате Ленинградской области говорят, что здание серьезно не пострадало, а "вандал" был задержан.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера в российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики армии оккупантов, находившихся на территории воинской части. При этом легион добровольцев "Свобода России" показал кадры пожара в воинской части РФ.

Ранее партизаны движения "Атеш" разведали критически важный узел связи армии РФ в российском Владивостоке, играющий ключевую роль в управлении кризисными ситуациями и военной безопасностью. Разведданные переданы в "правильные руки", заверили в "Атеше".

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