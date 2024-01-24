Тупость совков уникальна их абсолютной необучаемостью. Казалось бы, еще совсем недавно, в 2018-м, их ярко залошила путло-девушка Собчак. Скакала по манежу, имитируя состязательность выборного процесса, даже в Жириновского водой плескалась. Потом, наверное, за кулисами цирка долго с ним обнималась, обсуждая тупость лохтората. И, разумеется, заработала несколько миллиардов рублей, которые, благословясь, конвертировала в бизнес и забугорную недвижимость, где теперь и процветает, время от время балуя Москву своими приездами на голые вечеринки. И никто ее не ловит, не сжигает на фашистских кострах аки падшую блудницу.

Видео дня

А потому что в недалеком 18-м лошадевушка помогла натянуть крысу на пенек со словами "а ручонки-то – вот они!" Лохторат, конечно, всплакнул, слезы сопливые вытер, да и разошелся фашизеть в преддверии неизбежной войнушки, о которой только злобный Сотник и орал, охаиваемый навальнистами и прочими яшиными.

Прошло 6 лет, и теперь по тому же манежу катается уже "антивоенный кандидат" Надеждин, аки наперсточный шарик, под которого тупые лемминги собирают подписи поддержки, перетаптываясь в очередях. Особую активность развили личинки русского мира за границей. По всей Европе кучкуются и подписывают. В Фейсбук-группах уточняют: куда прийти, чтобы поставить подпись и оставить данные? ГРУшник Фейгин – тот вообще альтернативное голосование замутил.

Лубянские кураторы не поленились: даже приложение для смартфонов смастерили – лишь бы лох шел к виртуальным пенькам, цепенея от Надеждина. Все при делах, все на низком старте. И даже когда лавровский МИД заявил, что перепишет и поставит на консульский учет всех россиян, проживающих за границей пещеры – у тупых не перещелкнуло. Ну, никак не могут они связать одно с другим: причинно-следственные связи атрофированы. При чем тут перепись МИДа и подписи за Надеждина? То – лошадь кокаиновая бредит, а тут – кандидат против войны! Тут – выборы! То, что слово "выборы" к зоне неприменимо, для них вообще не аргумент. То, что Ксюшадь 6 лет назад их уже показательно отшкурила – тоже забыто. Ну, никак не всовывается логика в узкий череп совкопитека.

Сложно это, непостижимо для него. Лемминги плакали, кололись, сажали занозы, но продолжали натягивать крысу на пень. А 18 марта утрут суровые слезы, да и разбредутся, пока не позовут на новое пенькосоёвище. Вот только политбеженцы, тупо поставившие подпись и поделившиеся своими данными, могут о политубежище забыть: положение о нем вы уже нарушили, сообщив врагу о месте своего реального проживания. Это грубое нарушение может лишить вас статуса. Конечно-конечно: вы же хитрые, и в душе тоже – совковые схематозники. Вы никому не скажете и непременно отпетляете. В этом ваша ментальность смекалистая: всех обманем, всех натянем. Потому и не обидно, когда натягивают вас. Поэтому и надо вас гнать обратно на болота – вам там привычнее. Зона – это ваш культурный код, веками намоленный, ГУЛАГом выстраданный, Солженицыным воспетый. Что вы в этих Европах делаете? Вперед, за шариком Надеждина!..

Хорошо, что хоть кто-то в этом мире учится и начинает прислушиваться к голосу разума. Министр обороны Германии Борис Писториус наивно считает, что у Запада есть 5-8 лет, прежде чем произойдет военное столкновение. С чего он взял такой срок – не понятно. У Путина и системы нет 8 лет на раскачку, и если наносить удар – то в ближайшие 2 года, пока вся пещера не посыпалась от ветхости и санкций. А вот Минобороны Германии ближе к реальности, и рассматривает вероятность нападения России на страны НАТО уже летом 2025 г. Генерал Бен Ходжес, когда-то командовавший армией США в Европе, и ряд других экспертов описали примерный сценарий столкновения.

После кибератак со стороны России, целью которых будет европейская инфраструктура и объекты логистики, может воспоследовать атака на космические спутники, и уже потом состоится массированная ракетная атака по всем главным морским портам и аэропортам, транспортным центрам, крупным военным штаб-квартирам и авиабазам. Бригадный генерал в отставке Кевин Райан делает вывод: "Война между Россией и НАТО приведет к огромным разрушениям и количеству смертей, поскольку каждая сторона будет пытаться сломить волю другой". По его мнению, в Москве уже приняли принципиальное решение о нападении на НАТО. Тратить треть федерального бюджета, как в 2024 г., только на войну с Украиной, население которой втрое меньше, бессмысленно, а перевод страны на военные рельсы "имеет смысл, только если Россия готовится воевать с крупным врагом, таким как НАТО". Наконец-то Запад начинает мыслить логически, отбросив розовую парадигму: "Ведь это наши недавние партнеры! Они не могут так поступить!" Могут. Еще как могут. И – главное – они хотят этого. Им нечего предложить человечеству, кроме горя и страданий, а уж в этой области они – непревзойденные маньяки-мазохисты.

Подворотню дико разозлила перспектива использования их замороженных активов в деле поддержки Украины. Такого унижения пацаны не простят. Особо буйные уже верещат, что "раз пошла такая пьянка, то пора потребовать от Америки возвращения Аляски". А это уже территориальные претензии к главному врагу мохнорылых – к США. Мягкотелые "хорошие русские" типа Иноземцева, мурлычат о том, что "схватка вокруг конфискации замороженных активов Банка России может обернуться эпической битвой, жертвами которой станут в первую очередь устоявшиеся нормы международного права".

Сразу вспоминается хрестоматийный Шариков: "Вы не имеете права биться!.. Да что же, я управу не найду на вас! Не лезь, Борменталь!" Даже не сомневайтесь: мохнорылые сами пригласят свою смерть. Будучи не способными просчитать на 3 шага вперед, они делают ставку на раскол внутри Евросоюза и будущий распад НАТО после воцарения в США Трампа, который уже пригрозил выходом из альянса. Но они не думают о том, что уничтожение этого института заставит страны Европы объединиться в новый альянс, свободный от договоренностей, не актуальных в изменившемся мире. Он будет более решительным и мобильным, и перестанет оглядываться на спекулятивные мнения отсталых догматиков. Война – значит, война. Если она неизбежна – надо бить врага по всем фронтам. Украина получит всё, что нужно, в рамках новой антипутинской коалиции, а Запад откроет второй фронт. Десять лет тягомотной войны, которой бредят трусливые политиканы, человечество позволить себе не может. Это дорого и очень опасно. И если Европа не хочет, чтобы цену неизбежной войны определял маньяк Путин – придется усвоить пещерный урок и сыграть на опережение: нанести превентивный удар. Иного выхода просто нет.