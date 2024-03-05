Восьмые выборы президента Российской Федерации, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

Таким образом Путин изберет себя в очередной раз, и если не повторит судьбу Николае Чаушеску и останется в живых, то пробудет у власти без малого 30 лет. В ЦИК РФ заявили, что комиссия якобы проведя консультации с представителями Минобороны РФ и ФСБ, а также руководством так называемых ДНР и ЛНР и оккупированных Россией частей Запорожской и Херсонской областей, что "все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации".

Разнарядки уже спущены, проценты подсчитаны, "итоговые" протоколы скорее всего уже лежат в комиссиях на местах, все нужные цифры в ЦИКе. Если вбросы и фальсификации не пройдут в течение трех дней, для пущей верности запустят старые известные всем механизмы каруселей и надомного голосования. Официально в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях, а также на оккупированных украинских территориях планируется использовать две "дополнительные формы голосования".

Одна из форм – голосование на придомовых территориях и других местах за пределами избирательных участков. Вторая – "голосование групп избирателей, проживающих в населенных пунктах и других местах, где отсутствуют помещения для голосования, и транспортное сообщение с которыми затруднено" - под такое определение попадает пол-России, вообще-то. Речь идет о пунктах голосования в автобусах. Но не надо забывать и о третьей форме в виде дистанционного электронного голосования. Просто праздник души и именины сердца для подсчитывающих. Результат можно нарисовать любой даже без особых затруднений. Главное не как голосовали, а как подсчитали. И как бы все равно, что для всего остального мира, кроме пары финансово зависимых от РФ стран-сателлитов, результаты псевдовыборов будут юридически ничтожны. Именно так, граждане России в очередной раз "выберут" военного преступника и убийцу Путина. А вроде как в школе вместе с "мамой, которая мыла раму" учились читать и про рабов, которые, как бы, "не мы".

Отставной офицер тайной полиции Советского Союза, именуемая КГБ, подполковник Путин, возглавил новое государство РФ, возникшее на месте большей части бывшей Российской империи - СССР в первый день нового тысячелетия. Уходящий больной Борис Ельцин в своем новогоднем обращении 31 декабря 1999 года, ошарашил всех средневековым стилем передачи власти через назначение приемника. Но путь в приемники Путин прошел на отлично, и его кандидатура была выбрана не случайно.

Еще в 1998 году руководителем главной спецслужбы ФСБ был назначен чиновник, чья семья полтора месяца жила в гостинице на Лазурном побережье Франции. Позвольте, а за чей счет? Возглавив ФСБ, Путин сделал ровно то, для чего его туда и ставили: помог коррупционерам уйти от ответственности.

На то время генпрокурор Скуратов занимался "делом Мабетекса", которое вело к ельцинской семье. Для нейтрализации Скуратова ФСБ организовала целую операцию, результатом которой явился показ по федеральному телевидению знаменитой компрометирующей пленки с "человеком, похожим на генерального прокурора". После публикации Путин лично выступил и заявил, что человек на пленке — Скуратов и он должен уйти в отставку. В итоге Скуратова отстранили от должности, а коррумпированная ельцинская семья была спасена. И буквально через четыре месяца, осознав, что более надежного и соответствующего по духу человека им не найти, "семья Ельцина" Таня и Валя – делают Путина преемником. Сначала премьер-министром, а затем президентом России.

Путин возглавил государство не один, ибо всегда был полным ничтожеством, даже клички, которые ему давались его сокурсниками были "окурок" и "моль", характеризуют явное презрение к человеку даже внутри коллектива "конторы" - офицеров КГБ. Для внутреннего потребления, то есть внутри своей страны, сочинена легенда, что он был разведчиком в Восточной Германии (ГДР) и офицером Первого главного управления КГБ СССР. На самом же деле товарищ чекист Моль сидел на должности начальника военного клуба в городе Вюнсдорф, где дислоцировался штаб Командующего Группы советских войск в Германии (ГСВГ) и стучал на офицеров которые приходят в библиотеку, их жён, взрослых детей, возможно и на солдат, допущенных до библиотеки, и со своими отчётами регулярно раз в неделю ходил на доклад в направлении особого отдела по ГСВГ.

Затем был переведён в общество германо-советской дружбы, где как офицер Пятого управления КГБ, учил сотрудников немецкой спецслужбы Штази и передавал им свой опыт работы в этом управлении, а именно, борьбой с идеологическими диверсиями, в том числе с инакомыслием, диссидентами-"несогласными", с национализмом, преступностью и антисоветской деятельностью. Такая вот загвоздка, ни разведчиком, и ни шпионом, он никогда и не был, всегда был верным холуем коммунистической партии.

В Германии Путин вместе с женой и двумя дочерьми, которых он до сих пор официально не признает, поселился в обычной пятиэтажке, в небольшой квартире в не самом крупном немецком городе. Но по меркам Советского Союза эта служебная командировка была огромной удачей для любого советского гражданина. Пока вся страна давилась и дралась в очередях, чтобы купить масло, сахар, водку или колбасу, или выброшенные на полки универсама польский комбинезон и индийские джинсы, — Путин жил в Германии. Пусть Восточной, но просто несоизмеримо более благополучной, чем СССР. Жизнь в ГДР очень отличалась от советской унылой действительности: чистые улицы, вымытые окна — они их раз в неделю мыли.

У Путиных был доступ к тому, что советскому человеку не могло показаться даже в фантазиях. И, судя по многочисленным воспоминаниям его коллег и сослуживцев, Путин с удовольствием этим пользовался. Добывал бытовую технику, дефицитные товары из Западной Германии, придумывал, как использовать служебное положение, чтобы разжиться хорошей импортной магнитолой. Масштаб совсем не такой, как сейчас, но, в принципе, ни методы, ни круг доверенных лиц с тех пор не особо изменились. Просто тогда их интересовали магнитолы, а сейчас огромные государственные предприятия. Но сказка рано или поздно заканчивается.

Путину в Дрездене не удалось ни построить карьеру, ни разбогатеть. Но зато ему удалось познакомиться с теми людьми, которые станут его главными кошельками. Одним и из них был капитан (в телефонном справочнике Штази "гауптман") Чемезов Сергей Викторович. В настоящее время — генерал-полковник, глава "Ростеха", государственной корпорации, включающей более 700 предприятий, в том числе "АвтоВАЗ", "КАМАЗ" и концерн "Калашников". Один из самых богатых людей России. Там же Путин познакомился с майором Токаревым Николаем Петровичем. Человек, 13 лет, возглавляющий "Транснефть", генерал-майор ФСБ в отставке. Он свою карьеру в КГБ никогда не афишировал и даже не подтверждал.

Именно там, в Дрездене были определены главные жизненные принципы Путина. На них он построит всю свою дальнейшую карьеру, а затем положит их в основу возглавляемого им государства:

- Говори всегда одно - делай другое;

- Самые эффективные механизмы работы – ложь и лицемерие;

- Основа доверия – коррупция;

- Самые надежные друзья – с кем ты воруешь и мошенничаешь много лет;

- Денег слишком много не бывает - он же главный принцип.

Продолжение в следующей части…