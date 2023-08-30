'Выбегали в трусах из дома': в Брянске пожаловались на новые взрывы утром. Видео

В Брянске ночью 30 августа произошла серия взрывов. Как сообщают местные жители, "хлопок" было слышно вблизи телебашни.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA. "Хлопок" был настолько мощным, что местные жители выбежали из домов в нижнем белье.

Сама телебашня в результате взрыва, судя по фото, осталась целой.

"Люди из домов в трусах выбежали. 6.47 утра", – пишут жители в местных чатах.

Как сообщили в администрации Брянска, взрыв произошел в помещении управления Следственного комитета.

"Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ в Брянской области" произошел взрыв", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, в здании выбиты окна.

Также местные СМИ сообщают, что сбитый ночью в Брянске БПЛА упал в районе завода "Кремный ЭЛ", где затем начался пожар.

"Кремний ЭЛ" является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В 2017 году 94% продукции этого предприятия было предназначено для удовлетворения нужд Министерства обороны Российской Федерации. Завод сотрудничает с группами компаний "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега", производя компоненты для систем противовоздушной обороны "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Момент одного из утренних взрывов попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи с камер, он произошол в 6:06 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью, 30 августа, в оккупированном россиянами Севастополе снова было громко. Местные жители сообщают, что звуки "мопедов", взрывы и стрельбу были слышны в Нахимовском районе города, в том числе в районе Севастопольской бухты.