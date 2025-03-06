Жители Братска Иркутской области пожаловались местному губернатору и диктатору Путину на невыносимые условия жизни. Руководство РФ упрекнули в трате денег на войну в то время, как россияне живут в аварийных домах.

Видео дня

При этом граждане РФ жалуются, что за жизнь в аварийных домах вынуждены платить десятки тысяч рублей за коммунальные услуги. Жалобы жителей Братска Иркутской опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

Местные жители записали обращение к губернатору Игорю Кобзеву и российскому диктатору Владимиру Путину с жалобами на жизнь в аварийных домах. Россияне говорят, что животные живут в лучших условиях, чем они.

Однако главный месседж россиян заключался в упреках в адрес Кремля, связанных с войной против Украины. Граждане РФ пожаловались, что власть рассказывает о захватах территорий, но не может защитить даже своих граждан.

"Вы где-то там ходите по каким-то землям, что-то завоевываете, кого-то там защищаете, а вот нас кто защитит? Кто придет и защитит от этого? Так дети живут, пожилые люди, которые на заводах жизнь свою отдавали. Вы сидите там в своих шикарных люльках, а здесь сидят и трясутся, как бы на них что-то не упало", – жалуются россияне.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2025 год в Братске Иркутской области 177 домов признаны аварийными. При чем почти все из них подлежат физическому сносу и как следствие требуют расселения жителей.

Напомним, ужесточение санкций США против России привело к резкому падению доходов ее нефтегазовой отрасли. Так, по итогам февраля-2025 бюджет РФ получил от нефтегазовых компаний на 18% меньше налогов, чем в том же месяце годом ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, российская легкая промышленность испытывает серьезные трудности из-за конкуренции с иностранными производителями и высоким спросом на военные заказы. Многие фабрики закрываются или переносят производство за границу, что существенно ухудшает ситуацию на рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!