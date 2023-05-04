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"Другого варианта нет": Рогозин размечтался о ядерном ударе по Украине и признал мощь ВСУ. Видео

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
7,8 т.
Дмитрий Рогозин хочет, чтобы Россия ударила по Украине ядерным оружием

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия якобы вправе использовать против Украины тактическое ядерное оружие, потому что это будет "единственным выходом" в свете грядущего контрнаступления ВСУ. Россиянин неожиданно признал, что силы и средства украинских защитников создают опасность для ВС РФ.

Видео дня

С соответствующим заявлением Рогозин выступил в видео для одного из пропагандистских источников. Он считает, что ситуация для захватчиков будет тяжелой, хотя они и готовятся к активным действиям со стороны Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мы ждем наступления, мы к нему готовы. Понимаем, что будет тяжело, но никто позиции покидать не собирается", – заявил россиянин.

Дмитрий Рогозин

Он считает, что лучшим выходом для России будет применение ТЯО – что поможет уровнять силы. Таким образом Рогозин признал, что ВСУ сильнее, чем ВС РФ.

"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Она как раз для этого и существует, этот "великий уравнитель", для того момента, когда явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника", – сказал помощник Кремля.

По его словам, это будет иметь "понятные, конечно, последствия". "Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет",– грустно добавил экс-глава "Роскосмоса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В распоряжении журналистов оказался архив интересной переписки Рогозина – одного из самых ярых сторонников войны России против Украины. Это попытки "выторговать" себе у президента РФ Владимира Путина хоть какую-то должность, сделки с российскими "вундервафлями", которые Рогозин выдавал за чудо военной промышленности, а также его реальное отношение к известным в РФ влиятельным персонажам.

– Пропагандисты ранее похвастались, что Рогозин вернулся в "зону военной операции" после ранения. Вместе с другими оккупантами он уже успел обстрелять из артиллерии позиции украинских войск в Авдеевке Донецкой области.

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