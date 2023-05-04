"Другого варианта нет": Рогозин размечтался о ядерном ударе по Украине и признал мощь ВСУ. Видео

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия якобы вправе использовать против Украины тактическое ядерное оружие, потому что это будет "единственным выходом" в свете грядущего контрнаступления ВСУ. Россиянин неожиданно признал, что силы и средства украинских защитников создают опасность для ВС РФ.

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С соответствующим заявлением Рогозин выступил в видео для одного из пропагандистских источников. Он считает, что ситуация для захватчиков будет тяжелой, хотя они и готовятся к активным действиям со стороны Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мы ждем наступления, мы к нему готовы. Понимаем, что будет тяжело, но никто позиции покидать не собирается", – заявил россиянин.

Он считает, что лучшим выходом для России будет применение ТЯО – что поможет уровнять силы. Таким образом Рогозин признал, что ВСУ сильнее, чем ВС РФ.

"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Она как раз для этого и существует, этот "великий уравнитель", для того момента, когда явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника", – сказал помощник Кремля.

По его словам, это будет иметь "понятные, конечно, последствия". "Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет",– грустно добавил экс-глава "Роскосмоса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В распоряжении журналистов оказался архив интересной переписки Рогозина – одного из самых ярых сторонников войны России против Украины. Это попытки "выторговать" себе у президента РФ Владимира Путина хоть какую-то должность, сделки с российскими "вундервафлями", которые Рогозин выдавал за чудо военной промышленности, а также его реальное отношение к известным в РФ влиятельным персонажам.

– Пропагандисты ранее похвастались, что Рогозин вернулся в "зону военной операции" после ранения. Вместе с другими оккупантами он уже успел обстрелять из артиллерии позиции украинских войск в Авдеевке Донецкой области.

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