Называл Пригожина 'пиарщиком ВСУ', а Шойгу – 'козлом': в СМИ попала переписка Рогозина. Фото

В распоряжении журналистов "Общественного" в марте текущего года оказался массив переписки экс-директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который является одним из самых ярых сторонников войны России против Украины. В объемном архиве с перепиской российского чиновника за несколько месяцев – его попытки "выторговать" себе у президента РФ Владимира Путина хоть какую-то должность, сделки с российскими "вундервафлями", которые Рогозин выдавал за чудо военной промышленности, а также его реальное отношение к известным в РФ влиятельным персонажам.

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Так, Рогозин за глаза называет министра обороны РФ Сергея Шойгу "козлом", владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "пиарщиком ВСУ" и "лающим на цепи псом", а своего преемника в "Роскосмосе" Юрия Борисова – жалким коррупционером. Первая часть материала по мотивам сломанной переписки Рогозина была опубликована на сайте "Общественного".

Журналисты отметили, что в переданном редакции неизвестными архиве на 25 Гб содержалась переписка Рогозина в течение нескольких месяцев, а также его личные фото и документы, которые российский чиновник пересылал через мессенджер.

Из переписки следует, что Рогозин пытался "трудоустроиться" после увольнения из "Роскосмоса", а также стремился взять под политический контроль оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и получить госзаказ на производство российской военной техники.

Журналисты верифицировали данные, полученные из переписки.

Дмитрий Рогозин: кто он

Рогозин, являющийся ярым сторонником войны РФ против Украины, до июля 2022-го руководил российской государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". На государственной службе он щедро сыпал ядерными угрозами западным странам, в частности, Финляндии и Швеции, заявившим о намерении присоединиться к НАТО, а также призывал "покончить" с Украиной, к тому же Рогозин отказался выполнять контракты "Роскосмоса" с компаниями из стран, поддерживающих Украину.

В "Роскосмос" Рогозин был депутатом российской Госдумы, заместителем председателя правительства РФ, ответственным за военно-промышленный комплекс и даже представителем России в НАТО.

После увольнения из "Роскосмоса" Рогозин зачастил на оккупированную часть Донбасса, публиковал видео, на которых он якобы участвует в боевых действиях как "доброволец подразделения "Барс-11" и глава военно-технического центра "Царские волки".

Именно под соусом "Царских волков" Рогозин принялся объединять частных разработчиков и производителей военной техники, в частности роботизированной системы "Маркер" и беспилотников. Вероятно, основная цель – получить на эти разработки государственное финансирование. Производством беспилотников, в частности, занимается и его сын Алексей Рогозин.

"Рогозин-старший на временно оккупированной части Донбасса не только продвигает испытания новых образцов техники, в промышленном производстве которой заинтересован, но и участвует в военных действиях, чем кичится в социальных сетях и в переписке с друзьями. Кроме того, используя связи в СМИ, Рогозин продвигает антиукраинские и провоенные идеи... А еще, как журналисты Общественного выяснили из переписки Рогозина, он начал снабжать боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" космическими снимками, которые используют для раскрытия позиций украинских военных", – отмечено в расследовании издания.

Что журналисты нашли в архиве с перепиской

"Общественное" рассказывает, что неизвестные, которые прислали архив с перепиской Рогозина, сопроводили его текстом: "Спасибо за вашу работу. Вот сломана переписка Рогозина. Надеемся, вы найдете там материалы для очередного расследования".

Письмо журналисты получили 23 марта, в архиве – переписка экс-директора "Роскосмоса" в одном из мессенджеров до 13 февраля включительно.

"В общей сложности в файлах было 202 чата Рогозина — с членами его семьи, подчиненными, боевиками, воюющими против Украины на Донетчине и Луганщине, и с влиятельными политиками и должностными лицами Российской Федерации. Некоторые переписки начинались с апреля 2022 года. Другие — с января 2023- го. Вероятно, вытащить удалось лишь часть данных из взломанного мессенджера", – объяснили журналисты.

Расследователи убедились, что указанные в переписке телефонные номера настоящие и принадлежат людям, чьими именами они были подписаны в архиве. А данные переписок совпадали с событиями, заявлениями, которые происходили или звучали от Рогозина в тот или иной период.

"Кроме того, верифицировать, что это именно чат Рогозина, помогло несколько деталей. Во-первых, среди фото и видео в переписках есть те, которые не были в публичном доступе. Например, фото приемного сына Рогозина, друзей и внуков Дмитрия Рогозина" , – отмечено в материале.

"Третий слева в нижнем ряду — наш с Татьяной питомец и приемный сын. 9 лет назад взял его с младшей сестрой из детского дома в Ростовской области. Родители-алкоголики, лишенные родительских прав, умерли от туберкулеза. Его зовут Николай Гришин. Курсант Сызранского военного училища пилотов армейской авиации. В конце октября получит лейтенантские погоны. И на фронт", — так Рогозин 12 октября писал другу Александру Рубцову, бывшему гендиректору компании "Ильюшин Финанс Ко".

Из разговора с самим Николаем видно, что Рогозин заботился о нем и его сестре, но не воспитывал в своей семье.

" Д.А. (Дмитрий Олегович. – Ред..), простите за такой вопрос. А кто эти молодые люди, это ваши внуки?", — спрашивал Николай по поводу фото, отправленных 23 июня 2022 со станицы Маныч, куда Рогозины заезжали по дороге из отпуска в Ялте.

"Да, Федор - 17 лет, суворовец, Мария - 14 лет и Артем - 8 лет, плюс - племянница Ангелина - 13 лет", - ответил ему Рогозин и получил от "приемного сына": "Большая семья у вас".

12 октября Гришин прислал Рогозину фото со свадьбы сестры (той, которую Рогозин вроде бы тоже удочерил) и сообщил, что она вышла замуж в тот день официально.

Переписки с сестрой Гришина среди полученных файлов нет, но с Николаем Рогозином постоянно поддерживал связь, в частности рассказывал ему о своем опыте пилотирования и участии в войне против Украины, расспрашивал о делах парня, учебе и советовал не спешить на войну.

21 октября писал ему: "Не спеши. Сначала приобрети опыт пилота. Армейская авиация здесь себя проявила очень хорошо, но сначала были потери, поскольку дальневосточные пилоты летали как на параде. Их и сбивали... Эта война не скоро закончится".

После окончания училища Гришина отправили служить на аэродром в селе Черниговке Приморского края. Николай просил Рогозина помочь ему перевестись на другое место службы, мол, Черниговка — в 7000 километрах от места, где живут его родственники и родственники жены. Судя по дальнейшим сообщениям, еще по состоянию на февраль Гришин оставался именно там, а его жена нашла в селе работу.

Среди сообщений многим контактам есть и записанные аудио – на них голос, похожий на голос Рогозина. К примеру, как в переписке с супругой Татьяной. Она просила мужа отправить к ней охранника, чтобы он помог и присмотрел за рюкзаком, пока она будет кататься с внуком Темой.

Муж ей отвечает, что отпустил "ребят" пообедать. И может сам приехать, чтобы в углу с книгой посидеть.

Среди переписок есть личные документы экс-директора "Роскосмоса", а также документы его подчиненных, номера автомобилей, которыми пользуется, и адреса, где проживают Рогозины.

К примеру, военный билет пропагандиста, где указано, что он имеет звание майора, но не проходил военную службу в вооруженных силах РФ.

А также паспорта Рогозина и его охранников, которые ездили с ним на оккупированные территории Украины и участвовали в военных действиях.

Среди сообщений – детали его ранения во время празднования дня рождения в Донецке. Однако о них журналисты пообещали рассказать со временем.

Как Рогозин через Ротенберга новую работу искал

В своей переписке Рогозин демонстрирует полную лояльность президенту РФ Владимиру Путину, которого он называет "Он", "Начальник", "ВВ", "Главнокомандующий", не упоминая фамилии диктатора. Никакой критики Путина Рогозин не допустил ни разу, ва вот окружению президента РФ от него изрядно доставалось. В частности, экс-директор "Роскосмоса" просто фонтанирует пренебрежением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Такое поведение можно объяснить, в частности, попытками Рогозина получить новую должность. Летом 2022-го представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отставка Рогозина с должности директора "Роскосмоса" не связана с претензиями к его работе. Российские СМИ тогда писали, что он должен перейти на другую должность - в Кремль. Однако спустя девять месяцев российский пропагандист так и остался "нетрудоустроенным". В переписке, которую получили журналисты Общественного, обсуждения причин увольнения нет, но Рогозин ожидал, что ему вот-вот предложат что-то новое" , – отметили журналисты "Общественного".

Так, 21 января 2023 года он писал своему охраннику, занимавшему должность советника главы "Роскосмоса" Сергею Гугушкину и пригласил поехать вместе на Донбасс.

"Сережа, мы никогда не сидим на месте. Я согласовал с ним (Путиным. — Ред.) эту поездку. Возможно, объявят, когда там буду. Это неважно. Маховик уже запущен".

Найти себе новое теплое место Рогозин пытался с помощью олигарха Аркадия Ротенберга, входящего в близкий круг Путина. Он просто стелился перед миллиардером в своих сообщениях.

"Доброе утро, родной!!! Я немного завертелся, но очень скучаю!!! Я сегодня прямо наберу его и напомню!!! Потом увижу и добью!!! Приблизительно дай ориентиры!!! Пусть Господь тебя охраняет!!! Ты нужен родине, он просто тоже завертелся!!! – писал Ротенберг Рогозину 27 сентября 2022 года.

Вечером добавил: "Все сказал и сдвиги начались!!!".

1 октября Рогозин снова написал Ротенбергу: "Пожалуйста, скажи ему, что нечего меня в тылу держать. Да и в минобороны надо "не мебель передвигать, а девушек менять". Обнимаю тебя с надеждой".

Ротенберг ответил: "Он уже с Вайно (Антон Вайно, руководитель администрации президента РФ. — Ред.) говорил о тебе!!! Жди".

4 октября Ротенберг сообщил Рогозину, что напоминает Путину о нем, а в том, что экс-глава "Роскосмоса" до сих пор безработный, "виновен" Вайно.

Беседа 7 октября 2022 года — очередное заискивание Рогозина по отношению к "Верховному": "Аркадий Романович, поздравляю тебя с юбилеем твоего друга и нашего Президента! Дай Бог ему здоровья, мудрости, решительности и ПОБЕДЫ! Обнимаю".

На следующий день Рогозин уже сам предложил должность для себя: "Брат мой, — пишет он Ротенбергу. — Сейчас нужно вводить в бой решительных людей. Невозможно смотреть на импотенцию окружения и минобороны. Это отразится на Его репутации. Нужны срочные изменения. Пусть всю военную составляющую операции отдаст Суровикину. Как новому начальнику генштаба. А всю гражданскую составляющую отдаст мне. Мы вдвоем справимся".

Ротенберг на это ответил: "Суровикина уже назначат на СВО. Надо тебя продвигать. Он мне обещал".

22 октября Рогозин писал Ротенбергу, что он в Донецке и хочет передать "Начальнику" короткое письмо.

"Планирую описать свои впечатления от встречи с комбатами донецких и добровольческих батальонов, реальную картинку по их обеспечению, а также некоторые предложения по организации мирной жизни. Провел неделю здесь, поэтому в курсе их потребностей", – говорится в сообщении.

Ротенберг ответил, что будет видеться с Путиным 29 октября, но может передать письмо и раньше.

"К слову, упомянутые письма - отчеты из Донбасса для Путина - Рогозин будет готовить и позже. Точнее, "доклады ВВ" будет писать для него его помощник Артем Мельников - бывший руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса". Рогозин забрал его на работу в "Царские волки" ", – объяснили журналисты.

Согласно сообщению Ротенберга, 25 октября письмо Рогозина "доставили". 1 ноября - после встречи с Путиным - миллиардер написал Рогозину, что реакция на его письмо "хорошая".

12 ноября, напоминает "Общественное", в российских телеграмм-каналах появилось сообщение, что "вопрос о назначении Рогозина снова отсрочен": "Бывший председатель "Роскосмоса", по слухам, претендовал на должность заместителя председателя АП или вице-премьера и одновременно постпреда… По разговорам, длительное неназначение Дмитрия Рогозина источники считают результатом его провалов, в частности, в работе по созданию спутниковой группы, которая сегодня становится очевидной на фоне СВО".

Рогозин написал Ротенбергу, что, по его данным, этот материал разместили по заказу Сергея Кириенко – первого замглавы администрации президента РФ.

Несколько дней в ноябре Ротенберг не реагировал на сообщение Рогозина, в частности, о его поездках в Донбасс. Следующие месяцы сообщения со стороны миллиардера стали менее частыми и подробными.

25 ноября в российских СМИ появилась информация, что должность главы счетной палаты станет вакантной: руководитель учреждения Алексей Кудрин до конца года перейдет на работу в "Яндекс".

Рогозин присылает эту новость Ротенбергу, а тот вопрошает: "Ты хочешь?". Рогозин отвечает, что "Он это предлагал". "Мне кажется, что можно на многое влиять и тебе помощь", – добавляет Рогозин.

"Тогда соглашайся, а дальше увидим", – отвечает ему Ротенберг, но Рогозин отмечает, что ему еще никто не звонил по телефону. Миллиардер советует ему это сделать самому.

В тот же день Ротенберг сообщает, что все фото с Донбасса, которые ему Рогозин посылал, тот передавал Путину, и у того якобы была хорошая реакция.

"Ну, я ведь за родину и за него", – пишет Рогозин.

"Он это ценит!!! Я тоже!!!", – отвечает ему миллиардер.

28 ноября Рогозин написал Ротенбергу: "Аркадий Романович, доброе утро. Сегодня буду пытаться дозвониться до Начальника. Ты позвонишь также? Скажу ему, что передам через тебя оперативную записку с важной для него информацией из зоны боевых действий, а также попрошусь на встречу".

Ротенберг ответил коротко: "Ты скажи ему, что согласен на этот пост! Я буду в Москве до 17:00 и буду набирать".

Журналисты отметили, что информации о том, состоялся ли разговор в тот день, в сообщениях нет. 30 ноября Рогозин отчитался Ротенбергу, что встречался с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и заместителем главы правительства РФ Денисом Мантуровым: "Помогают в работе. Очень заинтересовались моими действиями в зоне СВО".

2 декабря Рогозин переспрашивает, есть ли новости. "Пока нет!!! Все сказал и отправил!!! Говорит, он же отказался? Я сказал, что уже согласен или что-то еще, но сидеть без работы не может, надо стране помогать. Сказал, что понимает", — ответил Ротенберг.

12 января Рогозин и Ротенберг встречались, а 14 миллиардер был на встрече у Путина. "По тебе сказал, что все будет хорошо и ты будешь доволен", - написал в тот день Ротенберг.

5 февраля Рогозин попросил Ротенберга отправить "Начальнику" видео работа "Маркер" и пошутил: "Пока меня назначать будем, мы до Киева дойдем".

Разговор обрывается 12 февраля. По состоянию на начало мая Рогозин еще без государственной должности.

"Алиментщик" Борисов, "пиарщик ВСУ" Пригожин и "козел" Шойгу: как Рогозин отзывается о кремлевских "ястребах"

Публично Дмитрий Рогозин практически не критикует своего преемника в должности директора "Роскосмоса" Юрия Борисова, министра обороны РФ Сергея Шойгу или владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Иное дело – частные переписки.

Рогозин пересылал влиятельным и известным россиянам критические или насмешливые сообщения из телеграмм-каналов об упомянутых людях с язвительными комментариями.

Больше всего доставалось Юрию Борисову. Рогозин спамил сообщениями из телеграмм-каналов, рассказывающих о поломках на международной космической станции (утечке горючего), которые произошли при Борисове, и о конфликте Борисова с его бывшей женой. Рогозин называет Борисова "жалким".

"Он даже своими словами объяснить не может. Пытается читать монитор. Жалкий", — писал Рогозин 11 января экс-депутату Госдумы Сергею Жигареву, журналисту РИА Дмитрию Решетникову, экс-заместителю главы "Роскосмоса" Юрию Урличичу, заместителю руководителя Федерального агентства воздуха и другим.

В сообщениях заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину Рогозин обвинил Борисова в коррупции: "Сердце болит все, что сейчас происходит. Всем руководят сыновья Борисова. Коррупция пышным цветом". "Да, это фиксируется", - ответил ему прокурор.

И хотя Рогозин приватно поливает грязью Борисова, 16 января он встречался с ним и обсуждал возможность использования космического оборудования для военных целей. О встрече упоминается как в их переписке, так и в сообщениях других людей.

Шойгу и его семью Рогозин критикует не меньше. Рассылая видео с отдыха в Дубае зятя и Ксении — дочери Шойгу, а также ее посты, экс-директор "Роскосмоса" называл Ксению Шойгу идиоткой.

Самого Шойгу Рогозин в переписке с боевиком Эдуардом Басуриным именует козлом — такая реакция была на пост от 18 декабря пропагандиста Шария, в котором тот писал, что Шойгу не был на фронте.

Евгения Пригожина Рогозин в уже упомянутых сообщениях к миллиардеру Ротенбергу называет "сорвавшейся с цепи собакой", Ротенберг зовет его "моськой".

"Что за козел этот повар… Такое впечатление, что он — главный военный стратег фронта (профессиональные военные в ЧВК, оказывается, не учитываются) и пиарщик ВСУ. Идиот… Мерзавец", — писал Рогозин экс-спикеру "Роскосмоса" Дмитрию Струговцу, когда 10 января Пригожин признал, что украинские войска храбро защищают Соледар и Бахмут.

В переписке с журналистом и бывшим руководителем пресс-службы "Роскосмоса" Владимиром Устименко, который спрашивал Рогозина, как ему помочь в противостоянии с Пригожиным, Рогозин объяснил, почему открыто не критикует владельца ЧВК, так: "Зачем мне ему противостоять? Это мелкий говнюк, который берега попутал".

Однако некоторые проекты Пригожина Рогозина по душе. Российскому миллиардеру-застройщику Аразу Агаларову 1 ноября он предлагал:

"Обратите внимание, пожалуйста, на эту новость: "В Санкт-Петербурге будет создан "ВАК Вагнер Центр", в котором могут работать специалисты в области оборонных и информационных технологий с целью повышения обороноспособности России". Несмотря на то, что этот Пригожин - сплошной мерзавец и сумасшедший, в этом его предложении есть важное мнение. Он предоставляет на "бесплатной" основе помещение для тех талантливых инженеров, которым просто негде работать и собирать свои изобретения (беспилотники, например). И они к нему пойдут, не понимая, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке, но я сразу подумал о вас и о ваших возможностях. Если действительно на долгое время, пока идет война и санкции, большое количество площадей экспо в "Крокусе" (международный выставочный центр в Красногорске Московской области. - Ред.) простаивают , можно было бы предложить то же самое – разместить там бесплатно коллективы инженеров-энтузиастов для создания и продвижения в интересах Донбасса и новых территорий разных технологий, не только военных… Вы понимаете, какой эффект будет? Еще больше, чем когда во время наводнения, когда вы места для госпиталя предоставили. И это также будет очень сильной защитой в вашей борьбе с Германом (вероятно, с Германом Грефом, председателем правления Сбербанка России. — Ред.) и силой, которая укрепит ваш авторитет в элитах у Президента. Ну а я постараюсь не только наполнить эту идею содержанием, но и публично раскрутить".

Араз Агаларов ответил, что подумает.

"Царские волки" и Медведев

С осени 2022 года Рогозин публично интересуется жизнью на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области, а также заявлял о намерениях усилить российскую армию новейшими технологиями.

Однако за имиджем "патриота" стоят и меркантильные интересы: судя по нашему анализу переписок, Рогозин пытается стать посредником между частными разработчиками военной техники и бюджетными заказами.

Для этого он пиарился в СМИ, встречался с заместителем председателя совета безопасности России Дмитрием Медведевым и "заботился" о частных разработчиках и производственных мощностях на оккупированных территориях.

Официально "посредником" Рогозин предлагает научно-технический центр "Царские волки". Он называет его то группой советников, то частной военно-промышленной компанией.

Этот бренд Рогозин использовал для проведения конференции в Таганроге 21 февраля, где собирались как военные, так и представители компаний для "анализа текущего состояния и мер повышения эффективности применения беспилотных летательных аппаратов и беспилотных наземных комплексов".

19 января Рогозин присылал своей секретарше Елене Ефремовой вордовский документ (вероятно, для печати — так Рогозин делал часто) с "предложениями по реализации комплекса мер по сокращению сроков разработки комплексов БПЛА".

Из сообщений непонятно, кому должны адресоваться эти предложения, но среди пунктов есть один, который показывает цель Рогозина:

"За период ноября-декабря 2022 года НТЦ "Царские волки" организовал целый комплекс прикладных экспериментов в зоне проведения СВО, опробовано более 15 образцов инициативных разработок оружия, военной и специальной техники в интересах 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР", "ЛНР", а также добровольческих батальонов БАРС. Просим рассмотреть целесообразность: 1. Решением коллегии военно-промышленной комиссии уполномочить НТЦ "Царские волки" выполнять экспертную функцию в части оценки, внедрения и регулирования инициативных работ в сфере БПЛА. 2. Решением координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ, других войск, военных формирований и органов создать рабочую группу по обеспечению потребностями в сфере БПЛА, включив в его состав НТЦ "Царские волки".

В тот же день, 19 января, у Рогозина была встреча с Дмитрием Медведевым, на которую он попал только после того, как сдал тесты на ковид, грипп и даже ОРВИ.

На следующий день Рогозин писал еще одному российскому миллиардеру Константину Николаеву: "Вчера встречался с Д.А. Медведевым. Обсуждали его участие в создании особого порядка взятия на вооружение частных разработок. Будем готовить с ним встречу — презентацию работ и совещание с участием минпромторга тему поддержки работ частных компаний, а также инициативных разработок в интересах фронта. Мой Алексей (сын. — Ред.) сейчас составит анкету участника с предложениями по форме бумажной и натурной презентации, просьба ее оперативно проработать и вернуть нам для дальнейшей обработки и передачи в ВПК и совбез".

Сообщение с просьбой заполнить анкету Рогозин направил нескольким разработчикам, с которыми работает и чьи разработки пытается продвинуть на финансирование из госбюджета. Среди них, в частности, роботизированная система "Маркер", система спутниковой связи "Гонец" и беспилотники.

"Гонец", который лоббировала ФСБ

Среди техники, которую продвигает Рогозин, больше всего журналистов заинтересовала система спутниковой связи "Гонец", потому что именно ее экс-директор "Роскосмоса" держит в наибольшей тайне.

В ноябре в своем телеграмм-канале Рогозин писал, что "Царские волки" в донецком аэропорту провели "в реальных боевых условиях испытание одного из средств связи, которые могут понадобиться на фронте". А 11 декабря он отчитывался, что помог военным связистам пообщаться с разработчиками радиостанций по техническим проблемам.

В обоих случаях речь идет о системе персональной спутниковой связи "Гонец", которую разрабатывали по заказу федерального космического агентства России. Эксплуатирует систему, имеющую 18 спутников на орбите, акционерное общество "Спутниковая система "Гонец".

18 ноября Рогозин еще не слишком высоко оценивал российскую разработку. Он написал директору ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрию Баранову: "Ношусь по фронту. Обеспечиваю связь артбригад (будете смеяться) с помощью "Гонца". Никто еще не придумал, как сделать его полезным, а я придумал, и это говно оказалось полезным на вытянутом фронте для передачи целей в условиях РЭБ и отсутствии мобильной связи".

16 января Дмитрий Рогозин написал генеральному директору этого общества Павлу Черенкову просьбу отправить фото абонентского оборудования "Гонца", потому что он "обсудил с Борисовым (директором "Роскосмоса". — Ред.) его массовое производство", и тот обещал, что "готов вложиться в проект".

"Моя задача - раскрутить "Гонец" в войсках", - добавил Рогозин.

На следующий день Рогозин направил Черенкову текст новости, которую собирался публиковать: "По заказу НТЦ "Царские волки" специалисты АО "Спутниковая система "Гонец" изготовили компактное переносное абонентское оборудование космической связи. Напомним, что российская многофункциональная система персональной спутниковой связи, построенная на базе полутора десятков низкоорбитальных космических аппаратов, до сих пор использовалась в достаточно ограниченном масштабе и с узким набором целей в зонах, где в принципе отсутствует покрытие мобильной связью — это мировой океан и пространства. севере России и Сибири. Оказывается, у этой системы есть и другое предназначение. Мы уже опробовали "Гонец" в боевых условиях в донецком аэропорту и на полигонах "ДНР". Система доказала свою востребованность и – при некоторых доработках алгоритмов – нужную оперативность передачи данных".

Также в этом сообщении и в частных сообщениях с помощниками Рогозин упоминал, что оборудование "Гонца" передали на артиллерийскую бригаду "Кальмиус" 1-го армейского корпуса "ДНР" и "Барсу-11". В пакет входили средства приема и передачи, ретрансляторы, фидеры, радиостанции и компактные рюкзаки.

А еще Рогозин писал уже другому своему контакту - Юрию Абрамову, что в Донецке, "в безопасном месте", установили большие тарелки госпредприятия "Космическая связь", что дает альтернативный способ получения нужного для "республики" объема интернета.

В ответе Черенкова, вероятно, указана скрытая причина, почему название системы связи Рогозин в своих сообщениях не озвучил:

"Дмитрий Олегович, точно ли нужно это в информационное поле пускать. Пока никто и не думал эту частоту глушить, а здесь могут и задуматься", - написал Черенков.

Однако даже без вмешательства украинских военных система не работала должным образом — по крайней мере, в январе и феврале.

Так, 11 февраля помощник Рогозина и бывший директор центра цифрового развития "Роскосмоса" Константин Шадрин сообщил, что "есть нюансы" относительно "Гонцов", и переслал фото из учений и отзыв одного из боевиков подразделения "Барс-11" с позывным Адерба.

Шадрин предлагает Рогозину написать письмо от имени Суровикина в ФСБ и по просьбе Рогозина сбрасывает ему проект такого письма. В письме указан адресат - и.о. руководителя научно-технической службы ФСБ Ивашко.

В подготовленном письме более подробно описано, что не работает: "Схема организации связи, которая существует, не позволяет достичь нужных параметров оперативности обмена между абонентскими терминалами… Для обеспечения выполнения требований в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий на сети связи МСПСС "Гонец-Д1М" все пакеты сообщений перед доставкой получателю передаются в аппаратно-программный комплекс СОРМ, подключенный к пульту управления СОРМ ФСБ России… Для абонентов, находящихся на момент передачи в одной зоне радиовидимости одного КА (космического аппарата. — Ред.), время доставки сообщения составляет до 30 минут, при передаче через разные КА время доставки составляет до 1 часа и более".

В письме говорилось, что общество "Гонец" разработало схему передачи сообщений через один космический аппарат, с помощью которой время доставки может быть сокращено до пяти минут. От имени Суровикина в ФСБ просили для СС "Гонец" разрешения на выделение отдельного сегмента абонентских устройств и корректировку для них схемы организации связи между двумя АО в режиме "прямой ретрансляции" без записи сообщений в базу данных АПК СОРМ.

Рогозинский робот "Маркер": война и миф

26 января Рогозин написал в своем телеграмм-канале: "Переговорил еще раз с коллегами по "Андроидной технике" и Фонду перспективных исследований. Все согласны, что наш ударный "Маркер" за оставшееся до прибытия в Украину время "Абрамсов" и "Леопардов" должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами ".

"Маркер" - это беспилотная машина, способная двигаться по заданному маршруту, обнаруживая опасности и препятствия и обходя их. В 2021 году этого испытывали на космодроме "Восточный" и позиционировали его как робототехническую охранную платформу для патрулирования территории, выявления нарушителей, их перехвата и борьбы с беспилотниками. Такие характеристики машине давал сам Рогозин, еще будучи в должности директора "Роскосмоса", – пишет "Общественное".

По просьбе Рогозина 2 февраля гендиректор "Андроидной техники" Евгений Дудоров направил видео испытаний "Маркера" для обнародования на телеканале "Россия 1". Часть из пересланных видео, согласно указанной дате, была снята еще в 2020 году. Как и это видео.

15 января 2023-го Рогозин будет называть "Маркер" уже беспилотной разведывательно-ударной машиной, которая "обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевое задание, указывая объекты врага на расстоянии не менее 15 километров, а также выбирая по приоритетам враждебные цели, находящиеся в зоне поражения его собственных огневых средств".

Но, фактически, "Маркеров" четыре. И еще по состоянию на февраль продолжались их испытания. Миф о том, что они уже могут уничтожать западные танки, создал сам Рогозин и журналист "РИА Новости" Дмитрий Решетников, который в январе брал у Рогозина интервью. Вопросы интервью не только долго согласовывали и подстраивали под желание Рогозина, РИА после публиковало эпизоды интервью, а Решетников посылал Рогозину новости для вычитки.

Одну из таких новостей - о "Маркере" - Решетников прислал 24 января. В сообщении со ссылкой на Рогозина указали, что уже в феврале робот "поступит в зону спецоперации в Украину" и "уже может автоматически определять технику противника". В заглавии пропагандист предлагал указать, что "Маркер" сможет автоматически определять и уничтожать "Абрамсы".

"Можно, кстати, для хайпа добавить в "Абрамсы" "Леопарды", – написал Решетников.

"Да, конечно", - ответил ему Рогозин.

Новость вышла на "РИА Новости" 26 января. В тот же день Рогозин направил ее гендиректору "Андроидной техники" Евгению Дудорову, на что тот отреагировал: "Начинаем работать над детектированием образов "Абрамса" и "Леопарда", - и поставил смайлики. "Я заставлю ВПК и минобороны обратить внимание на эту машину" , – ответил ему Рогозин.

29 января Дудоров написал Рогозину, что для того чтобы "Маркер" уничтожал западные танки, нужно еще дать указание государственному научно-исследовательскому институту авиационных систем проработать алгоритмы обучения на цели "танк Леопард" и "танк Абрамс". И "одолжить противотанковые управляемые ракеты для моделирования места их расположения на универсальный модуль полезной нагрузки "Маркера". Скорее всего, отработаны ракеты с воинской части или с завода-производителя.

"Маркер", по оценкам "Общественного", пока может уничтожать разве что недвижимые объекты на полигоне, что он и сделал, согласно уже более поздним сообщениям Рогозина, в конце марта с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Еще одна неправда, которую распространял Рогозин в социальных сетях – "Маркеры" в начале февраля привезли на Донбасс. На самом же деле выгрузили машины в российском Таганроге, о чем идет речь в переписке с Дудоровым.

Непосредственно на Донбасс "Маркеры" планировали отправить только 20 марта - для "работы в Новоазовске", городе на берегу Азовского моря Донбасса. И то, согласно планам, описанным в распространенной Дудоровой таблице Exel, 24 марта "Маркеры" планировали перебросить обратно в Таганрог и сразу же отправить в Магнитогорск, что в почти 2000 километрах от Донецка и где, собственно, базируется "Андроидная техника".

"Общественное" обещает продолжить раскрывать секреты Рогозина, в частности, о его "ранении в Донецке".

Напомним, 22 декабря стало известно, что экс-глава "Роскосмоса" Рогозин получил ранения во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке.

В тот же день появилось предположение, что к обстрелу ресторана, где уволенный чиновник устроил вечеринку, может быть причастен Пригожин.

6 февраля 2023 года Рогозин после ранения в Донецке похвастался возвращением на фронт.