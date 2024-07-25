В России разбился вертолет Ми-28, экипаж погиб

В Калужской области РФ утром 25 июля разбился вертолет Ми-28, забрав за собой весь экипаж. Причиной могла стать техническая неисправность борта.

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Авария произошла по время планового полета. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны страны-агрессора.

Они отметили, что вертолет потерпел крушение в Жиздринском районе (он находится на границе Калужской области с Брянской).

На место отправились оперативная группа и спасатели. Позже в оборонном ведомстве РФ признали, что экипаж Ми-8 погиб во время этого планового полета.

"Экипаж погиб, на земле разрушений нет. Борт выполнял плановый полет", – констатировали там, предположив, что причиной тому стала техническая неисправность Ми-8.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Ростовской области РФ якобы после столкновения с украинским дроном совершил экстренную посадку вертолет Ми-28. Это спровоцировало мощный пожар – под бортом из-за высокой температуры двигателя загорелась трава, огонь охватил около 500 кв. м территории.

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