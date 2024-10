ВСУ продвинулись в пределах выступа на Курщине, но российские войска контратакуют: анализ ISW

Подразделения ВСУ, участвующие в операции на территории России, продолжают атаки в Курской области. За последние дни они добились определенных успехов, продвинувшись в нескольких населенных пунктах.

Российские войска пытаются проводить контратаки и на этом фоне их пропагандисты тиражируют победоносные заявления, которые не подтверждаются военными экспертами. О ситуации говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 7 октября.

Согласно данным аналитиков, в течение последних двух дней ВСУ атаковали российские бригады в Глушковском районе к западу от своего главного выступа на территории Курщины. В частности, бои шли к югу от этого поселка – возле Веселого.

Отмечается, что особых подтвержденных продвижений у украинских сил на этом участке не было. Там им пытаются противостоят подразделения российской 83-й воздушно-десантной бригады и 56-го полка ВДВ РФ.

Вместе с тем ISW сообщает, что недавно ВСУ продвинулись к югу от Обуховки (к югу от Коренево). Они атаковали бригады российской армии возле самой Обуховки, а также вблизи Кремяного, Любимовки и Плехово, возле Камышевки.

Неподалеку Любимовки войска РФ пытаются проводить контратаки и, возможно, имели некоторые продвижения. Российские источники утверждали, что бои продолжались также в районе Успеновки и Кремяного.

Как сообщал OBOZ.UA, наступательная операция ВСУ в Курской области РФ началась 6 августа. На днях бойцы 41-й ОМБр показали, как уничтожают российские войска на их же территории.

