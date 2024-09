ВСУ продвинулись на Курщине и взяли под контроль часть села Веселое – ISW

Вооруженные силы Украины недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от своего выступа в Курской области РФ на фоне продолжающейся наступательной операции. В ответ российские войска пытаются укрепить свои нынешние позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак.

Для этого российское военное руководство ищет дополнительные силы. О ситуации на участке фронта, который почти два месяца назад образовался на территории страны-агрессора, рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ссылаясь на геолокационные кадры от 29 сентября аналитики говорят, что ВСУ недавно продвинулись к западу и северо-западу от Веселого (к югу от Глушково) и захватили северо-западную часть этого села.

При этом российские блогеры утверждали, что подразделения их 56-го воздушно-десантного полка (7-я дивизия ВДВ) отражали украинские атаки возле населенного пункта.

Помимо этого участка, ВСУ продолжили атаки на украинском выступе в Курской области 29 сентября, но, как сообщает ISW, "не добились подтвержденных успехов". Пропагандисты писали, что украинские силы атаковали юго-восточнее Коренево в районе Любимовки; восточнее – возле Кремяного; севернее Суджи в районе Погребки, Камышевки и Черкасского Поречного. Также ВСУ действуют в районе Ольговки (к востоку от Коренево).

Отмечается, что накануне силы РФ пытались контратаковать позиции вблизи украинского выступа на Курщине, но никаких подтвержденных успехов в этом районе не добились. По сообщениям пропагандистов, контратаки россияне проводили в районе Любимовки, Дарьино и Николаево-Дарьино, а также южнее Суджи возле Плехово.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российских 7-й и 106-й дивизий ВДВ, 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) пытаются укрепить свои нынешние позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак в Курской области. Он подсчитал, что российские войска сосредоточили там 40-41 тыс. живой силы и намерены перебросить в этот район дополнительно 6000 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз предположил, что ВСУ могут надолго остаться на территории РФ. По его словам, в районе реки Сейм сложились условия для оцепления группировки российских войск в Курской област.

