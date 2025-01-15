ВСУ атаковали НПЗ в Воронежской области: вспыхнул пожар. Видео

Вечером в среду, 15 января, в Воронежской области прогремели взрывы. Украинские дроны атаковали нефтебазу в городе Лиски, там вспыхнул сильный пожар, было видно зарево.

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Об этом информировали российские СМИ. Поражение также подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", – написал он.

По словам очевидцев, НПЗ в Лисках атаковали сразу три БПЛА – все они упали на территории объекта с разницей в несколько минут.

Отметим, что это уже не первая атака на этот НПЗ – 14 июня 2024 дроны ВСУ повредили резервуары Лискинской нефтебазы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 января в российском Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". В результате происшествия над предприятием поднялся огромный столб огня.

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