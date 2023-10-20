Всех на фронт? В России предложили лишать гражданства мигрантов, отказывающихся воевать против Украины. Видео

В России заявили о необходимости "привлечь" иностранцев, получивших российский паспорт, для участия в "СВО". В случае отказа предлагается лишать их гражданства РФ.

Очередным выпадом отличился глава следственного комитета России Александр Бастрыкин во время военно-научной конференции Клуба военачальников России. Его слова процитировала пресс-служба СК (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, нужно принимать решение о лишении такого человека гражданства", – подчеркнул Бастрыкин.

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Также он заявил о необходимости жестко прекращать факты уклонения от воинского учета лиц, получивших паспорт гражданина РФ.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты на временно подконтрольных им территориях Запорожской области готовы принимать себе в помощь даже школьных учителей. В некоторых случаях повестки в военкоматы они раздают через так называемых директоров учебных заведений, которых сами на эту должность назначили. В Центре информационного сопротивления призвали местных жителей всячески уклоняться от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты во временно захваченном Крыму нашли новую схему вербовки на войну против Украины. Судебные приставы на полуострове предлагают людям списание долгов в обмен на контракт с армией-страны агрессора РФ. К "схеме" причастны военкоматы, полиция и банки оккупантов.

– ГУР опубликовал перехват, в котором говорилось, что по России ходят слухи о предстоящей полной мобилизации на преступную "специальную военную операцию" против Украины. Также говорят, что на отдельных участках фронта оккупантам-артиллеристам не хватает боеприпасов.

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