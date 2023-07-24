Всех на фронт? В России подняли предельный возраст для военных в запасе

Руководство государства-террориста России продолжает придумывать способы, как загнать на войну против Украины еще больше пушечного мяса. В частности, диктатор Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе.

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Речь идет о россиянах, имеющих воинские звания ниже офицерских. Об этом свидетельствует федеральный закон РФ от 24.07.2023 № 326-ФЗ.

Согласно новым изменениям, предельный возраст для военнообязанных россиян, которые относятся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет.

Теперь предельный возраст пребывания в резерве для россиян, имеющих воинские звания высших офицеров, составляет 70 лет, старших офицеров – 65 лет, младших офицеров – 60 лет.

Также сообщается, что до 2028 года будет действовать переходный период, в который военнообязанные в запасе будут переводиться в отставку поэтапно: те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025 году – до 52 лет.

Более того, закон устанавливает, что россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на контракт "для участия в операциях за пределами страны".

Напомним, в стране-агрессоре России начали активно готовить к войне против Украины детей – во многих регионах открывают военные центры для подростков, также работают детские военно-патриотические лагеря. Несмотря на то что Римский статут запрещает вербовку детей до 15 лет в национальные вооруженные силы, несовершеннолетних учат пользоваться оружием и обучают ножевому бою.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия решило обучать детей управлению беспилотными летательными аппаратами. В Госдуме РФ заявили, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы противодействия БПЛА противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны Украины 23 июля ликвидировали на фронте 660 военных и наемников оккупационной армии РФ. Также ее лишили еще 68 единиц разной техники и вооружения. С начала вторжения путинских войск ровно 17 месяцев назад украинские воины ликвидировали уже около 242 620 вражеских солдат.

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