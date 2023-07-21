В России детей готовят к войне против Украины: СМИ раскрыли громкие подробности о запущенном Кремлем 'конвейере'

В стране-агрессоре России начали активно готовить к войне против Украины детей – во многих регионах открывают военные центры для подростков, также работают детские военно-патриотические лагеря. Не смотря на то, что Римский статут запрещает вербовку детей до 15 лет в национальные вооруженные силы, несовершеннолетних учат пользоваться оружием и обучают ножевому бою.

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Об этом сообщает российский проект "Можем объяснить". Как утверждают авторы, в 12 областях страны-террориста заработали военные центры под названием "Воин", в которых детей с 14 по 17 лет задумали специализировать по наиболее востребованным на войне в Украине направлениям.

Речь идет про управление беспилотниками, снайпинг, радиоэлектронная борьба. Также, как утверждается, они получат навыки огневой подготовки.

По данным проекта, работу этих центров курирует экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Кроме того, в большинстве российских регионов открыли детские военно-патриотические лагеря, где детей учат пользоваться огнестрельным оружием, а в лагере "Робинзонада" в Калужской области также обучают ножевому бою и "духу боевого братства".

Как говорится в сообщении, в РФ активно выделяют финансирование и на другие проекты, которые будут заниматься военной подготовки детей и подростков, Например, на проект брянского клуба десантников "Служить России суждено тебе и мне" страна-агрессор выделила 4,7 млн руб.

В его описании сказано: "Не менее 150 человек допризывного и призывного возраста примут участие в военно-тактической игре на местности, максимально приближенной к боевым условиям, на одном из этапов которой, будет демонстрация навыков работы с квадрокоптером. 30 детей из детского дома и детей, стоящих на различных видах учета, получат знания и навыки".

Авторы материала подчеркнули: вербовка детей до 15 лет в национальные вооруженные силы и их использование в военных конфликтах – это военное преступление и запрещено Римским статутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ предложили выдавать водительские права участникам войны против Украины без предварительного обучения в автошколе. Такая инициатива всерьез обеспокоила граждан страны-агрессора: они запаниковали из-за роста числа "пилотов-камикадзе".

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