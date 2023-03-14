'Все требования хорошо известны': в Кремле заговорили о возможности 'мирного урегулирования' в Украине, но с 'условиями'

В России снова заговорили о "мирном решении конфликта в Украине". Государство-агрессор якобы готово к мирным переговорам, но лишь после выполнения Украиной ряда условий.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Киев должен выполнить все требования Москвы и смириться с "новыми реалиями".

В понимании государства-агрессора, "мирное решение" в войне России против Украины возможно лишь при условии, что Киев выполнит все требования РФ и откажется от оккупированных российскими войсками территорий.

"Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", — заявил Песков в комментарии российским пропагандистам.

При этом накануне российские пропагандистские СМИ тиражировали заявление пресс-секретаря Путина о том, что "мирному решению конфликта" якобы мешает "позиция Киева". Поэтому своих постоянно меняющихся "целей" РФ будет добиваться "военным путем".

"При нынешней позиции Киева цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем", – сказал Песков.

Напомним, несколькими днями ранее в Кремле заговорили о "неизбежном" восстановлении отношений Украины и России. В РФ, с 2014 года осуществляющей агрессию против Украины, в том числе более года – полномасштабно, вдруг вспомнили, что Россия и Украина – соседи.

В государстве-агрессоре надеются, что "ручейки трезвого мышления и подходов к будущему двусторонних отношений" заставят украинский народ простить и забыть о десятках разрушенных Россией городов и сел, тысячах убитых людей и миллионах искалеченных судеб.