Все сбито? Кремль забыл рассказать россиянам об атаках БПЛА, в РФ горят четыре нефтебазы

В России в результате атаки беспилотников горят четыре нефтебазы. В свою очередь, официальные представители Кремля скрыли от россиян информацию о взрывах и рассказали, что все цели сбила ПВО.

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Об этом сообщает экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. В частности, об атаке в Смоленской области вообще ничего не было сказано.

Как отмечает Андрющенко, по состоянию на данный момент "после поражения нашими БПЛА" пожар бушует на нефтебазах в Энгельсе Саратовской области, Лыски Воронежской области, Узлова Тульской области и в городе Людиново Калужской области.

В свою очередь, официальный Кремль в ежедневном отчете "все сбил" и умолчал об атаке в Смоленской области.

"18 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Курской, 7 БПЛА – над территорией Калужской, 5 БПЛА – над территорией Тульской, 3 БПЛА – над территорией Белгородской и 2 БПЛА – над территорией Воронежской области", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 января, вечером дроны атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области России. После попадания на объекте вспыхнул сильный пожар. Это уже не первая атака в этой местности, в прошлом году в апреле и мае дроны там атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 января 2025 года украинские Силы обороны поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Местные сообщали о серии взрывов и ярком зареве, которое было видно издалека.

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