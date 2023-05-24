'Все развивается по самому худшему сценарию': в сеть слили наставления командира РФ во время операции 'ДРГ' в Белгородской области

Локальная операция добровольцев легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса в Белгородской области вызвала замешательство и испуг как у местных властей, так и в армии оккупантов. Она обнаружила, насколько незащищенной является российская граница и неподготовленными российские военные для противодействия проникновению противника.

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Командир российского подразделения ВС РФ, противодействовавший "ДРГ", устроил истерику по поводу развития событий. В распоряжении автора Telegram-каналу "Досье шпиона" оказалось видео с аудиозаписью настановлений командира своим подчиненным, которые тот раздавал по телефону вечером 22 мая.

Наличие большого количества матов – практически через слово, лишь подчеркивает нервозность российского военачальника.

"Внимание еще раз, бл*ть! Не пошутите с ситуацией. На Белгороде все развивается пока по худшему варианту, бл*ть. Там уже судя по всему не одно направление захода. Всем внимание, всем подготовить все к работе, бл*ть. Все, бл*ть, на позиции", – орет российский командир.

По аудиозаписи можно узнать некоторые подробности боевых действий, которые проходили на территории Белгородской области. О том, как действовали "ДРГ", командир рассказал своим подчиненным:

"Они зашли сначала обстреляли, люди попрятались, потом зашли и начали, бл*ть, под прикрытием артиллерии практически в рукопашную, бл*ть, стрелять в упор, бл*ть. Поэтому не про*бите этот момент, бл*ть".

Также по записи можно отследить мероприятия, проводимые ВС РФ. Все они организовывались спонтанно, приказы порой были странными.

Так, например, российский командир приказывает подготовить артиллерию "на заранее спланированные цели".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР указали на ложь Москвы о боях в Белгородской области. Со стороны российских властей в регионе наблюдается паника, хаос и неопределенность, тогда как местное население симпатизирует российским добровольцам. А заявления Москвы о якобы "больших потерях" среди "националистов" являются пропагандистским фейком.