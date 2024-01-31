Все пошло 'не по плану': в Белгородской области российские военные пытались установить мину, но сами пострадали от взрыва

Во вторник, 30 января, российские пограничники и военные в/ч 53359 решили установить противопехотную мину в Белгородской области. Однако что-то у них "пошло не так" и боеприпас сдетонировал, нанеся тяжелые травмы россиянам.

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Об этом сообщило российское издание Astra, позиционирующее себя как независимое. Отмечается, что взрыв произошел в районе села Новостроевка-вторая.

В результате ЧП пограничник Виталий Бондарь получил раны, минно-взрывную травму и ампутацию пальцев стопы. Российский военный Роман Звонов – осколочные ранения, его сослуживец Николай Николаев – ампутацию пальцев стопы, осколочные ранения. Все госпитализированы во вторую городскую больницу Белгорода.

Напомним, в Москве 30 января прогремел взрыв рядом с ТЭЦ-23, после чего в небо поднялся столб черного дыма. Инцидент произошел в районе Гольяново. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место ЧП съехались скорые и пожарные автомобили. Первоначально росСМИ писали, что на территории ТЭЦ могло произойти короткое замыкание, из-за которого якобы взорвался трансформатор.

По данным СМИ, "бавовна" на ТЭЦ-23 была вызвана повреждением кабельной линии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 января в СБУ подтвердили, что взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край РФ) являлись их операцией. В результате атаки повреждения получили установки первичной обработки нефтепродуктов.

– 26 января в России произошла очередная "бавовна". Взрыв наблюдали жители Выборга Ленинградской области.