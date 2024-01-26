В Ленинградской области прогремел мощный взрыв, поднялся столб белого дыма. Видео

В России 26 января случилась очередная "бавовна". Взрыв наблюдали жители Выборга Ленинградской области.

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После взрыва в небо поднялся столб белого дыма. Видео из Выборга публикуют очевидцы в соцсетях, при этом в МЧС РФ заявляют, что взрыв был "плановым".

"Жители Выборга публикуют видео сильного взрыва в Ленинградской области. По словам местных, они услышали мощный взрыв, после чего появился столб белого дыма", – отмечает один из российских пабликов.

"Очевидцы сообщают об огромном столбе дыма под Выборгом. Ему предшествовал мощный грохот", – сообщает еще одно российское СМИ.

Жители Ленинградской области, где в последние дни произошло несколько очень эффективных "бавовн", об этом взрыве рассказывают так: "Короче, сейчас что-то ка еб*нуло – земля задрожала!".

Тем временем в МЧС РФ заявили, что взрыв был "плановым": он якобы связан с работами по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Почему об этих "плановых работах" на фоне последних результативных атак не сочли нужным предупредить россиян, в ведомстве не объяснили.

При этом некоторые российские СМИ цитируют еще и уточнение МЧС РФ о том, что после "планового взрыва" пожарно-спасательные подразделения не задействовали.

Выборг находится в 68 км северо-западнее границы РФ с Финляндией и в 122 км от исторического центра Санкт-Петербурга.

Напомним, 21 января жители Ленинградской области слышали громкие взрывы и наблюдали после них мощный пожар. Как выяснилось, тогда дроны СБУ поразили мощный нефтяной терминал в порту Усть-Луги.

Компания, которой принадлежит терминал, заявила о приостановке его работы на неопределенный срок. В то же время некоторые российские паблики отметили, что руководство компании, принадлежащей второму президенту РФ Владимиру Путину, после первой "бавовны" в Ленинградской области обращались в Москву с просьбой прикрыть объект средствами ПВО. И получили отказ, потому что существующие в Ленинградской области системы, способные противодействовать дронам, задействованы в охране "особо важного объекта" – резиденции Путина на Валдае.