'Все идет по плану?' В Белгороде пожаловались на атаку дронов, горят авто: россияне в истерике. Видео

Утром 16 сентября в Белгородской области пожаловались на атаку дронов. Россияне заявили, что БПЛА якобы атаковали жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

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После взрывов в Белгороде возникло большое количество пожаров. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Стоит отметить, что многочисленные взрывы и возгорания в Белгороде являются следствием работы российской ПВО. Однако захватчики в очередной раз пытаются переложить ответственность на Украину.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на попадания по жилым домам и транспортным средствам. Неудачную работу российской ПВО чиновник попытался преподнести как атаку украинских БПЛА.

Гладков заявил, что 8 жителей Белгорода получили ранения – один человек в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Также губернатор выдал, что в результате попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей.

В свою очередь граждане страны-террориста России припомнили заявление диктатора Владимира Путина о том, что "СВО идет по плану". Россияне жалуются, что из-за нападения на Украину от взрывов теперь страдает Белгород.

При этом граждане РФ не забыли в очередной раз проявить свою террористическую сущность. Россияне призвали свою оккупационную армию наносить удары по жилым домам и даже призвали ударить ядерным оружием по Львову.

Напомним, ранее в ГУР рассказали подробности о взрыве возле КПП военной части Росгвардии в Екатеринбурге. Там уточнили, что "акт возмездия" за создание пыточных для украинцев на временно оккупированной части нашей страны на территории страны-агрессора совершили представители подполья, выступающего против путинского режима. В результате взрыва был поражен личный состав противника, а также повреждена автомобильная техника.

Также воины военной разведки совместно с побратимами из ССО устроили "бавовну" на железной дороге в Белгородской области.