'Все идет по плану': с начала полномасштабной войны Путин 17 раз менял командующих в Украине

В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подсчитали, что с начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин 17 раз менял командующих оккупационных войск. Он регулярно увольнял генералов, которые не приносили ему ожидаемых побед.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны. Так, командующих всей группировкой войск РФ в Украине Путин менял трижды.

Что интересно, имя военного, руководившего вторжением в Украину в первые недели полномасштабной войны, до сих пор неизвестно. В ISW считают, что президент РФ, вероятно, хотел выставить себя искусным главнокомандующим и присвоить себе успех молниеносной победы, которой так и не произошло.

"Захваченные российские военные планы показали, что Кремль ожидал, что российские силы захватят Киев за считанные дни, и Путин, вероятно, хотел объявить это вторжение личной геополитической победой. У Путина нет военного опыта, что, возможно, еще больше способствовало его решению не назначать командующего для своего вторжения, который мог бы сместить его, приписав себе заслуги в ожидаемой драматической победе", – сказано в сообщении.

Аналитики также посчитали, сколько раз диктатор менял руководство военных округов РФ. Рекордсменом стал командующий Западным военным округом – его меняли четыре раза.

Командующего Восточным военным округом меняли трижды, а Южным и Центральным – по два раза.

Также Путин трижды менял командующего Воздушно-десантными войсками, причем дважды – на одного и того же человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин распорядился о дополнительных изменениях в военном командовании и официально уволил начальника Восточного военного округа (СВО) Рустама Мурадова, а также экс-командующего войной против Украины Александра Дворникова.

Первый топ-оккупант "утилизировал" российскую армию под Угледаром в Донецкой области, а второй отличился еще и злоупотреблением алкоголя.

