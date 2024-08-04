Эту тему мы вообще не планировали поднимать и делаем это вынуждено, поскольку вот уже несколько дней подряд она напоминает бурление говен в сельском сортире, куда кто-то не пожалел бросить пачку дрожжей. В итоге, ситуация выглядит так, как сказано в допиленной версии басни Крылова про ворону и сыр. А там есть такие слова "ворона каркнула во все свое е*ало…". Именно это и произошло с деятелями типа Кирза-Фреза, Яшик и прочими. Из них стремительно монтируют мучеников и героев, любой бред которых "не такие" лапти будут разбирать на цитаты, а часть из них уже пишет о том, что эти пациенты "Подхватили знамя Навального". И вот здесь не о чем спорить, поскольку эти публика действительно действует в той же парадигме имперских псевдо-оппозиционеров.

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В самом деле, там столетиями лепили героев из живодеров, подонков, невежд и рукожопых ублюдков, а потому – нет никаких предпосылок к тому, чтобы в этом плане хоть что-то изменилось. И действительно, если стадо всегда живет с мыслью о том, что без царя им всем – хана, то любой, кто противостоит царю, просто не может быть героем, при том, если он не заменит собой свергнутого царя. А раз так, то герои там были, есть и будут исключительно фигурами, назначенными самим царем.

Если царь скажет, что маньяк и душегуб – герой, тот будет героем, просто о нем сложат красивую легенду и стадо будет петь ему гимны и кантаты. Те же, кто не ломался и мог нести что-то хоть отчасти человечное и светлое, очень быстро оказывался забытым, вернее, забытой оказывалась его могила. Но до этого он будет оболган и высмеян, а через несколько лет он будет забыт, будто и не было его вовсе. Думаю, что имя Новодворская лаптям уже ничего не скажет, зато теперь в чести Кирза и Ящик.

Но вернемся к вороне, которая щелкала клювом, из басни Крылова. Освобожденные Штатами пациенты тут же кинулись рассказывать о том, что прутин и россия – не одно и тоже, и легко вписались длинную череду "оппозиционеров" а ля Шендерович. Мол, народ-богоносец тут ни причем, а во всем виноват не симпатичный и местами – злой прутин. Простые же люди, добрые и наивные, а потому – санкции не должны создавать неудобство этим отличным людям, о которых так проникновенно писал Достоевский.

Правда, эти замечательные люди, которые никогда лично не встречались с путиным и никогда от него не получали прямых приказов или указаний – только что расчленили пленного воина ВСУ и выложили фото в Сеть. Более того, всю запредельную дичь, которую творят лапти не только в Украине или Сирии, но и везде, где для этого у них есть возможность, они делают по внутреннему убеждению и в соответствии с собственной системой ценности, где возможность живодерства является чуть ли не основополагающей. Они это будут делать везде и всегда, если будут знать, что их не остановят.

Ну а если за это еще и деньги платят, то можно не сомневаться в том, что стадо полностью настроится на волну грабежей, убийств и насилия. Роль прутина во всем этом – техническая. Он просто снял запреты и разрешил стаду делать то, что оно само хочет, а оно хочет именно этого. И между прочим – всегда этого хотело. Сколько раз в рядах НКВД проходили чистки, с уничтожением личного состава, который был заподозрен в нелояльности вождю, но вакансии палачей замещались мгновенно и кадрового голода там не было никогда. Это что же – прутин виноват? А ведь его тогда не было и близко, а живодерство стада было на месте.

Если заглянуть в историю "россии", то наверное, единственным царем-живодером, который лично пытал и казнил людей, был Петр 1. Это – эталонный психопат и садист, которого так любят лапти, а остальные, включая коммунистов, подобного не творили, но тем не менее, при них в могилу сошли десятки миллионов людей, как своих, так и на оккупированных или порабощенных землях. Но если такое огромное количество людей убили не цари или партийные бонзы, то это делал и продолжает делать тот самый "народ", которого Кирза предлагает отделить от прутина.

А ведь лысый, будучи военным преступником, лично никого не убивал, не пытал, на расчленял и не казнил. Все это делали те, кого Ящик предлагает не путать с путиным. В таком случае, этим деятелям надо идти дальше и признать, что 10 тушек, ушедших на вешалку по приговору Нюрнбергского трибунала – безвинные люди, поскольку их нельзя смешивать с путиным, вернее – Гитлером. И те десятки тысяч палачей концлагерей, которых казнили по всему миру или закрыли на длительные сроки, тоже пострадали без вины, поскольку Ящик и Кирза считают, что их следовало отделить от вождя.

А теперь немного математики, пусть и приблизительной, которую мы уже выдали вчера ЭХУ, где устроили вентилятор для этой затхлой вони. Итак, смотрим на крайнюю сводку Генштаба ЗСУ и обращаем внимание на самую верхнюю строчку, где указаны потери личного состава оккупационной армии, приблизительно 583 тыс хрящей. Для ровного счета, округлим их до 600 тыс, поскольку на самом деле их еще больше. Это не выдумки, а свидетельства пленных лаптей, которые прямо говорят о том, что их командование намеренно ограничивает эвакуацию погибших, чтобы не портить статистику.

Итак – 600 тыс уже в земле. Большая их часть пришла в Украину на заработки, поскольку за участие в войне им платят столько, сколько они никогда в жизни не видели. Подавляющее большинство – подписало контракт добровольно и прутин их не заставлял этого делать. Но на место выбывших, прибыли другие хрящи и прямо сейчас они творят свои преступления. По разным данным, все количество военных и других силовиков, которые принимают участие в боевых действиях – не менее 600 тыс. То есть, 600 тыс в земле и примерно столько же еще – на земле. А это уже 1,2 миллиона россиян, которые либо убивали украинцев, либо убивают в тот момент, когда я пишу эти строки. Замечу, в списках личного состава, который творит эти преступления, фамилия фюрера отсутствует.

Меркантильный интерес обусловлен тем, что деньги от убийств они передают своим семьям. Все или не все – не важно, а важно то, что жена и как минимум – один ребенок, точно знают, на какие они деньги живут и потому указанную выше цифру умножаем на 3 – минимум. Итого – 3,6 миллиона россиян живут на деньги, полученные за убийства украинцев. Это как раз те "русские", которых указанные деятели предлагают не путать с путиным, при том, что они уже два с половиной года живут на деньги, полученные за убийства, грабежи, пытки и казни. А часть из них пользуется материальными ценностями, которые их мужья и отцы награбили в Украине. Они точно знают происхождение всего этого и желают, чтобы этот банкет продолжался и дальше. И вот выходит красивый Кирза и рассказывает о том, что вот эти 3,6 миллиона ни в чем не виноваты, поскольку все дело в путине. И его не интересует, что по сути это – вурдалаки, живущие на чужой крови.

Ну хорошо, только что мы определились с количеством тех, кто живет непосредственно с убийств и крови, но это еще не все. Последние выборы показали, что с таким развитием событий согласны 80+ процентов населения федерации, которые проголосовали за прутина. Что? Подтасовали выборы? Но в гражданском праве есть понятие "молчание – знак согласия". Сколько из этих 80% вышли на протесты или хоть издали какой-то звук по этому поводу? Нет? Молчание, значит разговоры о фальсификациях "не такие" могут свернуть в трубочку и разместить в хорошо известном месте, чтобы оно им грело душу.

Но прямые вурдалаки – вершина айсберга, поскольку любая армия опирается на тыл или на тех, кто обеспечивает армию средствами ведения войны. И тут мы снова обращаемся к утверждению прутина и даже главы Центробанка Наебуллиной, которые заявили о переходе экономики на военные рельсы. Понятно, что в таком случае данные, связанные с военным сектором экономики, будут максимально закрытыми, но имеются методики подсчета доли "военных рельс" по целому ряду косвенных признаков, которые при всем желании невозможно спрятать. Причем, эти методики позволяют вычислить эти параметры с точностью до долей процентов, но эти данные доступны определенным государственным структурам, а для публики демонстрируют приблизительные данные, а именно – около 40% российской экономики завязано на военном производстве и там работает около 30 миллионов человек мирного населения.

Если бы завтра эта публика перестала работать, то через пару-тройку месяцев война закончилась бы явочным порядком. Но скорее всего, это случилось бы в течении недели, поскольку не имея ресурсов пополнения средств ведения войны, всем становится понятно, что война проиграна и надо останавливаться здесь и сейчас. А раз так, то от работы этих людей продолжение или остановка войны зависит практически напрямую. И у каждого, кто работает в сфере ВПК и получает нереально высокую зарплату, семьи живут с этих денег, зная, что эти деньги получены за производство снарядов, ракет или бомб, которые прямо завтра будут убивать украинцев. А это значит, что те 30 миллионов надо тоже умножить примерно на три, хотя скорее всего – коэффициент тут будет побольше. Итого, 90 миллионов с большим плюсом.

Далее, путинский режим опирается на более чем двухмиллионную армию чиновников и более чем трехмиллионную армию различного рода вертухаев: МВД, росгвардию, ФСБ, ФСИН и прочих силовков, у которых тоже есть семьи. Плюс – пропаганда, пусть и не такая многочисленная, но прожорливая и ядовитая. Итого, сложив все это в одну кучу, получаем намного больше 100 миллионов. И вот всю эту дрянь Ящик требует отделить от прутина. А с чего бы это?

В общем, никакой другой "оппозиции" там не будет в принципе, поскольку все, что представляет опасность прутину, публично уничтожается. Навальный – исключение, и если его убили, то случайно, поскольку лапти сами говорят о том, что он тоже должен был попасть на обмен. И вот эта публика сейчас претендует на "не таких", поскольку ниша реальной оппозиции там пустовала всегда и оттуда даже не пришлось никого вытеснять.

Ну а всем нам надо помнить о том, что моряк с острова Змеиный сказал "русский военный корабль, иди…", а не путинский. Поэтому вся эта дрянь, чтобы она не говорила и какие бы сценки не разыгрывала – идет вслед за тем самым военным кораблем. Иного маршрута для нее нет. А каждый, кто подумал "в этом что-то есть", должен понимать, что идет строевым, прусским шагом вслед за этими же деятелями и вслед за кораблем. Тему закрыл.