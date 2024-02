Враг изо всех сил пытается изготовить больше танков для войны: ISW указал на возможности российской ОПБ

Оборонно-промышленная база (ОПБ) России оказалась не такой продуктивной, как ее представляют кремлевские власти, но все еще способна поддерживать их военные усилия. Агрессор будет пытаться обойти санкции, чтобы делать как можно больше танков, в чем ей могут помочь такие страны, как Китай и Северная Корея.

Однако все это в долгосрочной перспективе, считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они в том числе ссылаются на данные украинский военных наблюдателей относительно возможностей россиян производить танки.

Так, эксперт Константин Машовец обратил внимание на данные Совета безопасности РФ, которые указывают, что российская ОПБ достигла пика производства техники в сентябре 2023 года, что был на 38,9% выше, чем его среднемесячный объем в 2022-, и неуклонно снижался в следующе месяцы.

По словам Машовца, российская ОПБ изо всех сил пытается компенсировать нехватку средне- и высококвалифицированной рабочей силы, а также неспособность страны получить необходимое промышленное производственное оборудование, запасные части и обслуживание для поддержания темпов и широты производственных усилий. Сегодня китайские компании менее охотно предоставляют России оборудование и запчасти. До полномасштабного вторжения в Украину агрессор купил у западных государств промышленные производственные системы, но теперь те компании не желают обслуживать или поставлять детали для них из-за санкций.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что сообщаемые Россией объемы производства танков в последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные машины, взятые со складов, а не новое производство.

К примеру, "Уралвагонзавод" – основной производитель танков в России, – при идеальных условиях может производить примерно 60-70 танков Т-90 в год. Но по подсчетам эксперта, он, скорее всего, будет производить от трех до шести новых Т-90 в месяц.

Коваленко также отметил, что "Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" и 103-й танкоремонтный завод в Чите Забайкальского края в первую очередь ориентированы на восстановление, ремонт и модернизацию танков, а "Уралвагонзавод" является единственным производителем, выпускающим новые машины. Он заявил, что Россия модернизирует только танки Т-54/55 и Т-62, и оценил, что в будущем они могут стать основными боевыми танками ВС РФ. Кроме того, добавил, что российские производители очень редко модернизируют Т-72 и Т-80.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее утверждал, что в 2023 году российские войска получили 1600 танков, но Коваленко объяснил это количество в первую очередь восстановленными и модернизированными, а не серийно выпускаемыми единицами.

По мнению Института изучения войны, нынешние ограниченные производственные мощности России по ОПБ и недостаточное количество серийных линий по производству танков не являются гарантией того, что стране будет трудно производить достаточно техники для поддержания своих военных усилий в Украине в нынешних темпах или в долгосрочной перспективе. Способность агрессора модернизировать и использовать танки, извлеченные из хранилищ, по-прежнему дает оккупантам преимущество на поле боя в общем количестве имеющейся техники.

Машовец отметил, что некоторые новые танки, такие как Т-14 "Армада", производятся плохо, тогда как старые, такие как Т-72 (которые россияне активно ремонтируют), "более надежны".

"Россия последовательно пыталась адаптироваться к ограничениям, возникшим в результате западных санкций, обойти их, и будет упорствовать в этих усилиях. У российской ОПБ могут возникнуть трудности в ближайшем будущем, а ужесточение мер по уклонению от санкций и партнерство с такими государствами, как Китай и Северная Корея, могут помочь компенсировать существующие недостатки ОПБ в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – пришел к выводу ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее отмечалось, что Кремль сосредоточил на фронте в Украине около 60 тысяч резерва. Однако аналитики считают, что оборонно-промышленная база РФ не сможет обеспечить эту живую силу техникой и поддерживать нынешний темп наступательных операций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!