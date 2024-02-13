Неугомонный Карлсон продолжает носиться по миру, жужжа пропагандистским пропеллером. Вероятно, плешь-Рюрик придал ему приличное ускорение, и вот он уже нарисовался в Дубае, где на Всемирном правительственном саммите возвестил о готовности диктатора "пойти на серьезный компромисс по Украине".

Также Карлсон признался, что имел разговор с плешивцем "не под запись", но о его содержании умолчал. И очень похоже, что этот "посланец Трампа", действительно, мог привезти от рыжей пакли какое-то личное сообщение. Донни надо снова спасать всей кремлятиной: он погряз в судах и издержках, задолжав только юристам более 400 млн долларов. Рыжий и сам неплохо семафорит в сторону Кремля, уже не скупясь на яркие эпитеты и обещания жестко выйти из НАТО.

Это смешно, но только в безграмотной России, зацикленной на своих галлюцинациях, всерьез верят в "гражданскую войну в Техасе" и "скорый крах доллара". И, конечно же, во влиятельность Карлсона, которого в тех же США воспринимают как одиозного лжеца, кривляющегося во имя тщеславия. И вот уже экс-президент Монголии предъявляет карту XIII века, на которой никакой России нет, зато есть огромная территория Монголии. До каких исторических корней можно докопаться, если рыть глубже – одним динозаврам известно.

Но плешивый кормчий точно знает, куда ведет свою секту: он ведет ее в СССР, который просрали. И вот уже на заседании правительства впервые за многие десятилетия звучит слово "чекист". В контексте "наши чекисты выявили", "наши чекисты взяли на контроль". Упоротый Соловьев, не стесняясь, благодарит в эфире Надеждина за собранные подписи, которые теперь можно будет передать "компетентным органам на изучение", как выявленных "врагов народа", не поддерживающих курс президента. А курс на кладбище один: с музыкой и плясками – вперед, в братскую могилу. Любой, кто против, будет раскрыт и превращен в отбивную. Впереди – большой передел, перед последним Актом Возмездия.

Потому что кладбищенской империи нечего предложить человечеству, кроме большой войны. На сначала – святой хапок с пересмотром итогов приватизации. Генпрокуратура потребовала национализировать сразу три крупных металлургических завода. В качестве основания для национализации была названа незаконная приватизация предприятий в 1990-х, а также поставки продукции в США. Вот где вражья чубайсятина порылась! "Выпускаемая заводами и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину", — говорится в иске Генпрокуратуры. И Краснов становится пунцовым, предвосхищая большой передел в пещере людоедов.

Успехи на украинском фронте скромны, чего не скажешь о невосполнимых потерях, которые скоро перешагнут цифру в 400 тысяч организмов. Но деды тоже трупы не считали, так что Авдеевку брать придется ценой любых потерь. Кладбище большое, места всем хватит. А после перенатягивания крысы на пенек – можно будет и новую мобилизацию провести. Зомбо-ферма уже стоит на низком старте, готовясь рвануть навстречу вражьим Хаймарсам да F-16.

Президент Украины собрался в евро-тур – в частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля, Зеленский может посетить Берлин и Париж. Главная цель – добиться усиления поддержки по вооружениям и обозначить свое видение грядущих событий этого года, который будет решающим в войне. Так, по крайней мере, думают в Киеве. А в Кремле совершенно иной взгляд. Его рюрико-величие заднего хода не имеет, и отступать не собирается. Во-первых, вербовать будут всех подряд: таджиков, непальцев, индусов – да хоть покемонов! Во-вторых, если на горизонте замаячит поражение – в силу вступит формула "а нахрена нам этот мир, если в нем нет нашей зомбо-фермы и ее плешивого Кащея?", после чего орда зомбаков ринется во все стороны с утробным воем "За родину! За кладбище!"

Польша, которая хочет довести количественный состав своей армии до 300 тысяч бойцов, зрит в корень: без лобового столкновения с зомбаками не обойдется. "Мы будем в порядке через три-четыре года, но, чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет", - заявил глава Rheinmetal Армин Паппергер на церемонии начала строительства завода боеприпасов, где также присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Кремлевский нарратив "и чем Путин будет воевать?" пока что работает хорошо, занижая уровень опасности, но этот вопрос – не главный. Дело в том, что Путин рассматривает последнюю схватку, как финальный акт возмездия, в которой победой будет считаться максимальный ущерб, нанесенный противнику. У маньяка свое представление об исторической справедливости – пропеллер Карлсона Шольцу в печень.

Фактически победить Европу зомбо-ферма не сможет по всем параметрам, включая демографический. Но в Кремле также понимают и то, что будущее, уготованное России, незавидно. Она обречена мучительно догнивать на обочине истории, лишенная технологий и перспектив даже на малейшее развитие. Великое ничтожество будет разлагаться между надменной Европой и презрительной Азией, и никто не захочет ему помочь, помня о его коварстве и вероломстве в процессе "поднятия с колен".

Недавние заявления Трампа о его нежелании соблюдать 5 пункт Устава НАТО по причинам материального характера, создают брешь уязвимости в Европе. Если гипотетически США наплюет на договоренности о гарантии коллективной безопасности, то НАТО превратится в клуб картонных джентльменов, в котором нет смысла состоять. Но Путин, как мартышка шатающая устои мироздания, упускает важный момент: природа не терпит пустоты, и если НАТО развалится – на его месте возникнет новый альянс, не связанный прежними обязательствами.

Он будет более боевым и мобильным в решениях, и не станет зацикливаться на политесах: "А что на это квакнет жаба Орбана или чавкнет мочалка Трампа?" Воевать – так воевать: именно это прозвучит в ответ на истошные завывания зомбаков. А ведь срыв с катушек может случиться уже после саммита G-7, на котором будет обсуждаться вопрос передачи замороженных активов РФ на восстановление Украины. Кладбищенский МИД уже предупредил о "крайне жестком ответе" на конфискацию кремлевского бабла. Захар-кикимора испустила болотные газы: "Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам". Это значит, что в ответ братва украдет все, что еще осталось в пещере от активов США и стран Европы.

Кладбищенский монстр ползет в свой склеп, пытаясь зацепить и утащить за собой как можно больше народу. Вряд ли у него хватит сил на планетарный махач, а вот утроить континентальную резню он вполне способен…