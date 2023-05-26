"Вперед в окопы и не шуршите": Кремль решил "утилизировать" своих солдат с пользой и без остатка

Потери оккупационной армии на территории Украины привели к новому витку набора пушечного мяса в РФ. Однако желающих служить критически мало, поэтому власть затягивает удавку: теперь все военнослужащие оказались в рабстве. Более того, на войну уже отправляют и имеющих серьезные заболевания. По логике Кремля, какая разница, где умирать.

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Узаконенное рабство и гарантированная смерть

Несмотря на заявление российского диктатора Путина об окончании мобилизации, на самом деле она продолжается, а отправленные на войну "мобики" и контрактники будут находиться там бессрочно – до президентского указа о демобилизации. Это подтвердило и свежее постановление пленума Верховного суда РФ.

То есть власти в РФ не только замалчивают реальные масштабы потерь на войне в Украине, но фактически сделали всех мобилизованных и контрактников заложниками. Прекратить службу можно по двум причинам: смерть или тяжелые ранения, которые привели к инвалидности. Хотя последняя причина – не факт.

По данным из России, более 90% военнослужащих оккупационной армии, получивших увечья на войне, возвращают на службу после протезирования и реабилитации.

"Печальная статистика. Тебя забирают в армию, чтобы погибнуть за интересы Путина, но тебе повезло выжить? Не беда – вернут обратно", – пишет российский канал "FTP-мобилизация".

В запасе – миллионы больных

Каждый день новости о мобилизации в России пробивают дно. Одной из таких стало заявление замначальника Главного военно-медицинского управления минобороны РФ, что такие серьезные заболевания, как сердечно-сосудистые и диабет, не будут основанием для освобождения от мобилизации.

Он заявил, что хронические заболевания "есть у всех", поэтому расширять список недугов, с которыми нельзя служить в армии, ведомство не собирается. Это вызвало волну возмущения россиян, так как пребывание в условиях боевых действий с такими болезнями практически означает верную смерть.

О ситуации едко высказался российский аналитик Анатолий Несмиян. "Ну, тут с логикой все в порядке. Стоит вспомнить Верховного главнокомандующего – все равно от водки помрут, пусть уж лучше так. В этом смысле замглавного по медицине вполне вписывается – не все ли вам равно, от чего помирать-то, болезные? Вперед в окопы и не шуршите".

Тем временем, по информации российского оппозиционного издания "Верстка", на фронте уже находится много ВИЧ-инфицированных россиян, а также больных гепатитом.

"Кроме как намеренной утилизацией, происходящее и не назовешь", – говорят россияне.

План по отлову

К пополнению армии РФ пушечным мясом привлекли и полицейских, которым поставили план. В Москве "правоохранители" и вовсе похитили двух парней прямо из дома и призвали в армию за один день

У одного из них, 22-летнего Ивана Дубенко, заболевание позвоночника, у второго, 20-летнего Евгения Комарова, – астма и депрессивное расстройство. В военкомате эти факты проигнорировали, более того – издевались над москвичами. Ивана били по спине со словами "Сейчас вылечим твой остеохондроз", а также брали за кадык и душили.

После призывной комиссии Комарова и Дубенко сразу привезли на сборный пункт. Заставили поставить подписи, угрожая изнасилованием.

"На этом сборном пункте находятся десятки призывников, один даже пытался покончить с собой с помощью электрического тока", – пишет "Можем объяснить".

Агрессивная вербовка

По данным The Insider, сейчас в Москве и регионах ведется агрессивная вербовка на контрактную службу. И, судя по способам рекрутинга, минобороны страны-агрессора в отчаянии или близко к тому.

Из новшеств – на сервисах объявлений в сети появились вакансии-обманки, а на самом деле идет поиск новых жертв для "утилизации" в Украине.

Через сайт "Авито" ищут сотрудников якобы на вахтовую работу охранниками. Зарплата – 190–195 тысяч рублей. В описании вакансии указано, что речь идет о заключении контракта от 6 месяцев с единовременной выплатой 390 тысяч рублей, а сотрудникам предлагают "удостоверение ветерана боевых действий".

А вот администрация Санкт-Петербурга и вовсе обязала предприятия "популяризировать контрактную службу в российской армии". Военный комиссар Александр Бажимов рассказал, что минобороны требует рекрутировать в полтора раза больше контрактников, чем во время мобилизации.

"Я прошу с каждого предприятия, которое находится здесь, уговорить на контракт по пять человек", – сказал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России ликвидировано почти 206 тысяч оккупантов.

Для наших защитников нет разницы – добровольно или нет россияне отправились на войну. Поэтому, чтобы выжить, нужно или отказаться от мобилизации, или же сдаться в плен. Третьего не дано.