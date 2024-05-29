Сын Газманова вместо 'героя СВО': как российские военные массово проиграли праймериз 'Единой России'

В РФ с треском провалилась идея Путина сделать из военных преступников – так называемых ветеранов СВО – новую российскую элиту. Воевавшим против Украины было обещано, что их возьмут на работу в органы власти и пустят в политику. Но те из них, кто попытался принять участие в выборах депутатов в местное законодательное собрание, которые состоятся в сентябре, проиграли даже праймериз "Единой России". Их победили родственники местной элиты и другие "полезные и нужные люди".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Вместо военных – фигуристка и сын Газманова

В России закончились праймериз "Единой России", во время которых с помощью предварительного голосования выдвигают кандидатов на выборы в законодательное собрание в регионах. По замыслу Путина, "ветераны СВО" должны были принять участие в выборах и стать депутатами законодательного собрания по всей стране.

Однако на местах этих "ветеранов" просто прокатили. В праймериз в 12 законодательных собраниях участвовали 100 "эсвэошников", а победили только единицы.

Яркий пример отношения к "ветеранам" показали в Москве. Там все 14 участников войны в Украине проиграли предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Так, сын депутата Госдумы от "Справедливой России" и генерала КГБ Николая Рыжака, "эсвэошник" Константин Рыжак проиграл сыну российского певца Олега Газманова Родиону.

Игорь Носов, начальник штаба "Барс", также пробовавший свои силы на праймериз (но проигравший оператору станков с программным управлением), возмущенно заявил, что это саботаж приказа верховного главнокомандующего, то есть Путина. Мол, россияне действительно поддерживают участников "СВО", но есть пятая колонна, которая ставит препятствия.

Победу в Москве одержали все 19 действующих депутатов, решивших принять участие в выборах. А также серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая, двукратная победительница Олимпиады по биатлону Ольга Зайцева, которую лишили серебряной медали на Олимпиаде в Сочи и навсегда отстранили от Олимпийских игр за допинг. Также директор Московского зоопарка Светлана Акулова и другие. Для "ветеранов" места в Мосгордуме не нашлось.

В Крыму в лидерах семья Аксенова

В Татарстане из девяти "эсвэошников" только один смог выиграть праймериз. Это Расим Баксиков, член экипажа танка "Алеша", из которого российская пропаганда усердно лепит народного героя. Баксиков известен еще и тем, что публично защищает своего друга-военного, обвиняемого в убийстве 18-летней девушки в Луганске.

С треском проиграли праймериз и "эсвэошники" в оккупированном Крыму. Известный сепаратист Максим Дроздов по прозвищу "Индус", воюющий на Донбассе с 2014 года, занял 19-е место.

Кирилл Чебышев, участник войны против Украины и депутат оккупационного Судакского горсовета, оказался на 14-м месте.

Соратники экс-сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова Игорь Иловченко ("комендант" Краматорска в 2014 году) и Виктор Аносов ("глава военного трибунала" Славянска) даже не вошли в первую тридцатку.

При этом в первую тройку победителей вошли: отец так называемого главы Крыма Валерий Аксенов и сестра жены Аксенова Валерия Добрыня, а также директор завода "Фиолент" Александр Баталин.

В Тыве "эсвэошники" победили, но все равно жалуются

Успехов российские оккупанты достигли только в Тыве, там сразу 13 участников "СВО" смогли стать победителями праймериз в нескольких округах.

Среди них командир огнеметного взвода Чалым Чулдум-оол, получивший Героя России якобы за расстрел колонны ВСУ в районе Водяного Донецкой области. На самом деле это были две легковые машины, и о подвиге Чулдум-оола никто раньше не знал.

Кроме прочих в праймериз в Тыве принимали участие шесть военнослужащих местной 55-й отдельной мотострелковой бригады. Они пожаловались, что выборы проходят нечестно, а бюджетников заставляют голосовать за других кандидатов вместо военных. Так, в Тыве участник "СВО" Андрей Мангуш заявил, что работников бюджетных учреждений заставляют проголосовать за другого кандидата под угрозой увольнения. У некоторых даже отобрали пароли для входа в "Госуслуги", где и проводится электронное голосование.

Коллеги другого военного, Силдиса Шивита, также записали видеообращение, где рассказали о давлении на бюджетников, чтобы они проголосовали за спикера местного хорала Кан-оола Даваа. В результате этот спикер победил с преимуществом почти в 9 раз.

Говорят, что когда будут выдвигать кандидатов официально, то, конечно, могут победителей праймериз и потеснить, чтобы продвинуть новую "российскую элиту". Но старая местная элита вряд ли этому обрадуется, и Путину придется с этим считаться.