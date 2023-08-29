Надежды обречённых

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Чтобы понять, на что рассчитывает российская верхушка, достаточно полистать телеграм-канал Дерипаски.

Судя по нему, они все-таки не настолько безумны, чтобы надеяться на военную победу. Российские "элитарии" рассчитывают на экономические и политические проблемы в США и Европе, которые заставят Запад договариваться с Россией.

Российская верхушка понимает, что времени у неё мало. Дерипаска не так давно прямо заявил: "Денег в стране не будет уже в следующем году".

Единственная их надежда – быстрый договорняк с Западом.

Дерипаска размечтался об этом у себя в телеге: "Похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября".

Но как заставить Запад пойти в Каноссу? Помочь, по мнению Дерипаски, сможет ожидаемый им уже в близком будущем экономический провал США. Отчаяние заставляет утопающего хвататься за соломинку, а олигарха Дерипаску – вступить в фриковатую секту свидетелей пирамиды американского государственного долга и краха доллара имени М. Хазина. На эти темы он постоянно пишет в своём канале. Ещё советские политобозреватели ждали такой крах десятилетиями, теперь к ним присоединилась скорбная умом российская верхушка.

Войну они выиграть не могут. Денег скоро "не будет". Остаётся надеяться только на чудо. Выйдет "бог из машины", отнимет у американцев всемогущий доллар, поставит их на колени и заставит договариваться с Путиным.

Но не будет ничего: ни краха доллара, ни договорняка. А значит, рано или поздно придётся сдаваться на милость победителю. Дерипаска, хватит хр*нь всякую в телеге писать, готовься в Гаагу, вместе со всей кодлой!