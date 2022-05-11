В России доверие к телевидению упало с начала войны против Украины: данные соцопроса

В России приблизительно на 10% снизился уровень доверия к телевидению. Это произошло после начала войны в Украине – за март-апрель 2022 года.

Соответствующие данные были получены международной рекламной группой GroupM в результате соцопроса. С исследованием ознакомился "Коммерсант".

В российских городах (с населением выше 100 тыс. человек) были опрошены более 1,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

"Если событие освещается несколькими типами СМИ по-разному, какому из них вы бы в первую очередь доверяли?" – интересовались представители GroupM у жителей страны-агрессора.

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17 марта 33% опрошенных назвали телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим. 27 апреля так считали только 23% респондентов.

Доверие россиян к интернет-СМИ и официальным сайтам также немного снизилось: 17 марта их считали надежными источниками 26% опрошенных, а 27 апреля – 23%.

За этот же период среди граждан РФ выросло доверие (с 19% до 23%) к социальным сетям, блогам и Telegram-каналам.

Как писал OBOZREVATEL: