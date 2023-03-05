''Мотолыга'' с корабельной зениткой: в РФ запустили в серийное производство очередной ''аналоговнет''. Фото

В стране-агрессоре России запустили в серийное производство очередной "аналоговнет". Там началаи выпускать легкий бронетранспортер МТ-ЛБ с корабельной зениткой 2М-3. Оккупанты уже даже успели заявить о "невероятных успехах" бронтетранспортера.

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Об этом сообщает Defence Eхpress. Отмечается, что РФ якобы перекинула по железной дороге, как минимум, двух "шушпанцера". Хотя место и время транспортировки не сообщают. Впрочем, как и не называют территорию ребмазы (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В государстве-террористе говорят, что такая разработка "может запросто дать фору любым выданным вооружением". Эпично, что несмотря на все заявленное, для бронетранспортера так и не придумали оригинальное название.

Стоит отметить, что появление таких изделий демонстрирует факт нехватки бронетехники у ВС РФ, который, по видимому, только усиливается, в связи с чем, производство и восстановление серийных машин не успевает за потерями.

Также добавим, что корабельная зенитная установка 2М-3 родом из 40-х годов. В ней используется спаренная автоматическая пушка, которая выполнена в специфическом 25-мм калибре.

Специфическим калибр можно назвать потому что он не просто не используется в сухопутных войсках РФ, а также малораспространен в российском флоте. В последнем главным зенитным калибром является 30 мм.

Это говорит о том, что обеспечения таких "шушпанцеров" боеприпасами требует дополнительных усилий. Однако данный "аналоговнет" остается военной техникой с достаточно мощным вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия впервые применила в Украине новые управляемые бомбы весом 1500 кг. Речь идет о УПАБ-1500В с индексом К029Б.

ТАкже OBOZREVATEL писал, что в последнее время в США не раз высказывали мнение о том, что Китай может поставлять оружие России. В то же время, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не разделяет такое мнение.

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