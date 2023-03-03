''Война пришла в наш дом, дальше будет ад'': в России готовятся к ''страшным последствиям'' вторжения в Украину

Спустя год полномасштабного вторжения армии РФ в Украину события развиваются совсем не так, как планировал Кремль. Вместо "Киев за три дня" война фактически перекинулась на территорию России: ежедневно происходят атаки неизвестных беспилотников и диверсии. А беспрепятственный заход "украинской ДРГ" в Брянскую область и вовсе показал дырявость российской границы, за которую отвечает погранслужба ФСБ. Но самое главное – началась потеря управляемости.

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Атаки каждый день

Если ранее в РФ обсуждались боевые действия исключительно в привязке к происходящему на территории Украины, то сейчас все больше переживаний уже о себе родимых.

"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов (приграничных регионов РФ. – Ред.). Но это дело уже военного ведомства", – заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин, сам же и развязавший кровопролитную войну.

За месяц с постановки "приоритетной задачи" события развивались по нарастающей. Неизвестные беспилотники стали атаковать военные объекты – инциденты уже зафиксированы в нескольких регионах РФ.

Наиболее шокирующим для россиян стало то, что ударные дроны добрались даже до Подмосковья, пришлось также на несколько часов закрыть воздушное пространство над Петербургом.

Беспрепятственный пролет БПЛА на сотни километров вглубь России показал отсутствие нормальной ПВО. Как следствие – у россиян напрочь пропало ощущение защищенности.

Атаку беспилотников воспринял как угрозу личной безопасности и сам кремлевский диктатор, о чем доходчиво объяснил на расширенной коллегии ФСБ, которая состоялась 28 февраля. Доходчиво – это срываясь на крик.

Искали украинцев – оказались россияне

Еще один повод для "серьезного беспокойства" – диверсии на инфраструктурных и других объектах. Волна поджогов и подрывов, которая охватила Россию, становится все серьезнее – а значит, "работают внутренние враги". Потому Путин дал отмашку спецслужбам еще на один "приоритет" – нейтрализовать "мразь", которую "пытаются активировать" на территории России.

А уже через два дня после коллегии ФСБ Путин со своими спецслужбами получили очередную оплеуху: проникновение в Брянскую область ДРГ.

Паника в социальных сетях 2 марта, наверное, достигла "исторического максимума". Причем массу истеричных сообщений о "расстреле детей", захвате "большого количества заложников" и "двух населенных пунктов украинской ДРГ" плодили даже некогда "невозмутимые" российские военкоры.

Но самое интересное, что "украинскими диверсантами" на самом деле оказались граждане РФ. Они не закрывали лиц – и это довольно быстро позволило их идентифицировать.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что пришел в Брянскую область показать соотечественникам – "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А новости об "украинских ДРГ" там назвали ложью кремлевских пропагандистов.

Однозначно прокомментировал произошедшее в Брянской области и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, что данные о боях – это продолжение трансформации РФ, ее очищение и освобождение от диктатуры Путина.

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого – большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК ("Русского добровольческого корпуса". – Ред.). Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", – сказал Юсов.

"Украина не простит"

В России, конечно же, слабо верят в непричастность Украины к "атаке диверсантов". Взрывы, обстрелы и диверсии на территории РФ и так заставляли изрядно нервничать, но после "захвата двух сел" диверсантами паника достигла пика.

У собеседника OBOZREVATEL, жителя постоянного обстреливаемого армией РФ Харькова, есть близкие родственники в России, с которыми он поддерживает связь.

"Связался с родней в Белгороде – там просто истерика. Жители приграничья в шоке от того, что граница настолько дырявая. Россиян волнует и то, что все обещания Путина оказались только словами. Но самое главное, там многие понимают, что Украина не простит. Рассказ родственников закончился фразой: "Война пришла в наш дом, дальше будет ад", – поделился харьковчанин.

Судя по публикациям в российском сегменте Telegram, в соцсети VK и других, в ближайшее время жители приграничных регионов РФ действительно ожидают "ухудшения ситуации". А заверения местных властей, что ситуация остается контролируемой, вызывают только нервный смех. Многие россияне уже заметили начало потери управляемости, а это – начало конца.