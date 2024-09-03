20 августа я опубликовал в OBOZ.UA статью о перспективах российской экономики и самой России. Главный ее вывод заключается в том, что никаких перспектив нет – Путин бесповоротно убил будущее этой страны. Но события развиваются быстро, и с тех пор появилось множество фактов, подтверждающих резкое торможение экономики РФ и приближение кризиса в банковской сфере.

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Так что можно уверенно заключить, что стараниями Путина проект Россия завершается. Но россияне этого пока не понимают – не хотят понимать. Во всяком случае, подавляющее большинство их. Они считают, что дела идут неплохо и даже отлично, что экономика на подьеме, доходы населения растут, ничего катастрофичного не произошло, трудности будут преодолены и со временем все вернется к былому благоденствию. А некоторые даже продолжают верить в Прекрасную Россию будущего.

N.B. Пост об этой опасной статье Фейсбук удалил через 10 минут, как и три последующих поста, в которых я пытался обойти цензуру. Это рискованное полевое исследование (могли забанить на месяц или вообще снести аккаунт) показало, что причиной являлась именно ссылка на статью. Вывод: алгоритмические церберы Цукерберга явно ангажированы Москвой.

Российские ученые об СВО

Данные о реакции россиян на войну приводит статья С. Чернышова от 30 августа в Т-invariant. Так называется мультимедийный проект ученых и научных журналистов, созданный за пределами России после ее нападения на Украину. Он стремится быть мостом между академическим сообществом в России и вне ее, поэтому его название перекликается с названием хорошей газеты ученых и популяризаторов науки "Троицкий вариант – Наука", в которой на моем счету немало публикаций. Поскольку же страну покинуло множество ученых, а российская наука очевидно деградирует, то общий тон материалов проекта минорный.

Речь о статье ""Фазовый переход великороссов в инерционную фазу этногенеза". Как российские учёные исследуют войну в Украине". Название иронично, оно апеллирует к одной из более двух тысяч научных статей, посвящённых "СВО", которые вышли в России за два с половиной года войны (среди псевдонаучного мусора там есть профессиональные работы в области права, психологии, социологии, военного дела), а именно к статье Сайфуллина Р.Г., озаглавленной "Специальная военная операция на Украине в контексте перехода великороссов в инерционную фазу этногенеза" (Общество. Среда. Развитие. – 2023).

То ли это желание ученость показать, то ли "инерционная фаза этногенеза" вуалирует скептическое отношение к будущему России и великороссов. Вспоминаются эвфемизмы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной "обратная индустриализация" и "реверсивный инжиниринг", означающие тривиальную деградацию экономики.

Чернышов пишет: "То, что полушёпотом обсуждается в публичном пространстве (от психологических проблем ветеранов "СВО" до применения запрещённого оружия в Украине) и часто подаётся как "инсайты", в российских научных журналах анализируется вполне открыто. ... Даже этот поверхностный обзор показывает: неверно думать, что вся значимая российская наука, изучающая общество, уехала из России, замолчала или прогнулась под "линию партии". Помимо околонаучных и конъюнктурных публикаций есть и значительное количество вполне конкретных эмпирических исследований, которые помогают лучше понять, что происходит (а главное – будет происходить!) с Россией и её гражданами."

В основе обзора лежит база Национальной электронной библиотеки ELibrary по состоянию на 15 августа 2024 года. Словосочетание для поиска – "специальная военная операция", по которому находится около 2200 статей. Это относительно немного и гораздо менее важным темам посвящено гораздо больше работ. То бишь учёные в России не игнорируют войну в Украине, но относятся к ней примерно так же, как и общество в целом: стараются как бы не замечать и заниматься привычной тематикой.

Реальный уровень поддержки войны россиянами

Нас в обзоре Чернышова в первую очередь интересует социология: поддерживают ли россияне войну? Принято считать социологические исследования в России недостоверными, однако помимо ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центра социологи за два с половиной года провели по всей стране независимо друг от друга несколько десятков полевых исследований, результаты которых в целом идентичны. Согласно их данным, россияне в целом поддерживают войну. В Хабаровском крае поддержка составляет от 40 до 70% в зависимости от социальной группы и политической позиции; в Дагестане до 40% населения; похожие результаты дал большой независимый опрос жителей Поволжья, а вот среди молодежи Обнинска более 60% относятся к войне положительно или нейтрально.

Последний пример показателен. Обнинск это первый российский наукоград, в нем много ученых и в целом народ образованный, а значит, информированный и как бы умеющий критически мыслить. Тем не менее процент оголтелых патриотов там выше, чем в Поволжье. Возможно, сказывается то, что исследование касалось молодежи – в контрактники записываются преимущественно из депрессивных регионов, не от хорошей жизни, а от безысходности. Обнинск к таким не относится.

Тут следует заметить, что профессор Игорь Липсиц, блестящий экономист, один из основателей известной ВШЭ (Высшей школы экономики), подсчитал, что в России до 30 млн человек являются бенефициарами войны, хорошо зарабатывают на ней и прямо заинтересованы в ее продолжении. Плюс, добавлю я, два раза по столько патриотов-имперцев ("мы за ценой не постоим", "на Берлин", "можем повторить" и т.д.), помешанных на величии родины, причем величие для них означает завоевания. Итого 90 млн, то бишь примерно 60%, что неплохо коррелирует с данными исследований.

Да, россияне стараются не замечать войну, но это плохо удается в приграничных регионах и она является главным фактором беспокойства жителей Белгородской области (даже рост цен их волнует в два раза реже). Однако при этом, как показано в одной из работ, до 84% опрошенных верят, что власть (от военных до глав районов) вполне может защитить их от любых внешних угроз. Правда, опросы проводились до вторжения ВСУ в Курскую область, которое показало тщетность таких надежд: власть не только не сумела защитить своих граждан, но и эвакуацию толком не смогла организовать. А уж "поддержка" 150 тысяч эвакуированных выглядела просто издевательством – люди, оставшиеся без крова и без самого необходимого, получили по 15000 рублей...

Власть и государство – священные коровы россиян

Да, война поляризует общество, но с характерной сервильной спецификой: может быть разное отношение к войне, но не к власти, олицетворяющей для россиян государство. Одинаковая позиция по войне в Украине ведет к росту солидарности, а отличающаяся – к увеличению конфликтности. Однако люди ругаются между собой, но не ругают государство. Критическое отношение к войне (например, до 19% жителей Нижегородской области при 41,1% неопределившихся) никак не влияет на уровень одобрения деятельности президента и правительства и на одобрение нынешнего курса страны. Это подтверждают и результаты исследования социологов из МГУ: да, критиков власти среди противников войны больше, но они всё равно в меньшинстве.

Даже те, кто нейтрально или отрицательно оценивает войну в Украине, радуются победам российской армии, и в том же Обнинске до половины критиков войны в целом позитивно оценили её первые результаты. А в Белгородской области люди уверены, что, несмотря на все тяготы войны, жители региона стали более сплоченными за счет помощи "новым регионам", переселенцам, солдатам.

На мой взгляд, все эти исследования и опросы демонстрируют незрелость, инфантильность российского социума. Именно социума – о гражданском обществе, так блестяще проявившем себя в Украине, в российском случае даже речи не может быть: нет в России гражданского общества и никогда не было! Об этом красноречиво говорит исследование Института экономики Российской академии наук, целью которого было выяснить в каком обществе хотели бы жить россияне.

Результаты поразительные, но в сущности не удивительные – если вспомнить историю России и социальную наследственность великоросов. Если в конце 2020 года лишь 26% населения хотели жить в социалистическом обществе (21% – в капиталистическом, 4% в каком-то другом, а большинство затруднились ответить – 49%, что уже говорит о социальной неразвитости народа), то с началом войны в Украине картина кардинально изменилась. В мае 2022 года число взыскующих социализма почти удвоилось – 48%; количество сторонников капитализма уменьшилось почти вдвое – до 12%; мечтающих о неведомом стало 6%, а затрудившихся с ответом 34%. В июне 2023 года картина изменилась незначительно и то лишь за счет уменьшения ценителей капитализма до сокрушительно мизерных 5%.

Это говорит о том, что россияне так и остались инфантильно-сервильными, их пугает свобода и сопутствующая ей ответственность, они предпочитают жить под плотной опекой патерналистского государства, которое снимает с них тяжкий груз самостоятельности. В общем, социальная наследственность, закрепленная как минимум двадцатью, а то и тридцатью поколениями, жившими то в тираниях, то в крайне несвободном обществе, сказывается не хуже генетической. Поэтому Россия страна контрамот, она движется во времени вспять и быстро вернулась в свое естественное состояние.

Но такие анахроничные реликты нежизнеспособны.